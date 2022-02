Mobiledoc DOM Renderer

This is a DOM renderer for the Mobiledoc format used by Mobiledoc-Kit.

To learn more about Mobiledoc cards and renderers, see the Mobiledoc Cards docs.

The renderer is a small library intended for use in browser clients.

Usage

var mobiledoc = { version : "0.3.0" , markups : [ "B" ], atoms : [], cards : [], sections : [ [ 1 , 'P' , [ [ 0 , [ 0 ], 0 , 'hello world' ] ] ] }; var renderer = new MobiledocDOMRenderer({ cards : []}); var rendered = renderer.render(mobiledoc); var result = rendered.result; document .getElementById( 'output' ).appendChild(result);

The Renderer constructor accepts a single object with the following optional properties:

cards [array] - The list of card objects that the renderer may encounter in the mobiledoc

[array] - The list of card objects that the renderer may encounter in the mobiledoc atoms [array] - The list of atom objects that the renderer may encounter in the mobiledoc

[array] - The list of atom objects that the renderer may encounter in the mobiledoc cardOptions [object] - Options to pass to cards and atoms when they are rendered

[object] - Options to pass to cards and atoms when they are rendered unknownCardHandler [function] - Will be called when any unknown card is enountered

[function] - Will be called when any unknown card is enountered unknownAtomHandler [function] - Will be called when any unknown atom is enountered

[function] - Will be called when any unknown atom is enountered sectionElementRenderer [object] - A map of hooks for section element rendering. Valid keys are P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, BLOCKQUOTE, ASIDE Arguments are tagName, dom A valid value is a function that returns an element

[object] - A map of hooks for section element rendering. markupElementRenderer [object] - A map of hooks for inline element rendering. Valid keys are B, I, STRONG, EM, A, U, SUB, SUP, S, CODE Arguments are tagName, dom, attributes={} A valid value is a function that returns an element

[object] - A map of hooks for inline element rendering. dom [object] - A native or SimpleDOM implementation of the DOM.

The return value from renderer.render(mobiledoc) is an object with two properties:

result [DOM Node] - The rendered result

[DOM Node] - The rendered result teardown [function] - When called, this function will tear down the rendered mobiledoc and call any teardown handlers that were registered by cards when they were rendered

Rendering HTML

In a browser, rendering to HTML is simple:

var renderer = new MobiledocDOMRenderer(); var rendered = renderer.render(mobiledoc); var html = rendered.result.outerHTML;

However on the server in Node.js, native DOM APIs are not available. To make server-rendering easy, this DOM renderer is SimpleDOM compatible. You may pass an instance of a SimpleDOM document and serialize its output. For example:

var renderer = new MobiledocDOMRenderer({ dom : new SimpleDOM.Document() }); var rendered = renderer.render(mobiledoc); var serializer = new SimpleDOM.HTMLSerializer([]); var html = serializer.serializeChildren(rendered.result);

This usage of the DOM renderer for rendering HTML has the advantage of allowing developers to easily implement cards that work in a server and client context.

sectionElementRenderer

Use this renderer option to customize what element is used when rendering a section.

var renderer = new MobiledocDOMRenderer({ sectionElementRenderer : { P : function ( _, dom ) { return dom.createElement( 'span' ); }, H1 : function ( _, dom ) { return dom.createElement( 'h2' ); }, H2 : function ( tagName, dom ) { var element = dom.createElement(tagName); element.setAttribute( 'class' , 'subheadline' ); return element; } } }); var rendered = renderer.render(mobiledoc);

markupElementRenderer

Use this renderer option to customize what inline tags are used when rendering a section's content.

var renderer = new MobiledocDOMRenderer({ markupElementRenderer : { B : function ( _, dom ) { return dom.createElement( 'strong' ); }, A : function ( tagName, dom, attrs={} ) { let element = dom.createElement(tagName); for ( let attr in attrs) { element.setAttribute(attr, attrs[attr]); } element.setAttribute( 'rel' , 'nofollow' ); return element; } } }); var rendered = renderer.render(mobiledoc);

Attribute Sanitization (XSS Protection)

Mobiledoc DOM Renderer sanitizes the href attribute of 'A' markups, prefixing the string unsafe: on potentially unsafe urls. It determines an environment- appropriate URL protocol parser. In rare cases it may be unable to determine one (this can happen when running the renderer in a Node VM Sandbox, like ember-cli- fastboot does), and will throw in that case. To fix this, you can provide a custom markupElementRenderer for the 'A' tag that will be used instead of the default.

Tests

To run tests via testem: npm test

To run tests in the browser: npm start and open http://localhost:4200/tests

Releasing