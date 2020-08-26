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mcs

mobile-calendar-simple

by Tan.Zheng
2.4.0 (see all)

vue开发，支持日历选择，支持（范围选择）酒店入住-离开，飞机往返。同时可以自定义主题色。（并兼容uniApp小程序）

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

8

GitHub Stars

173

Maintenance

Last Commit

1yr ago

Contributors

2

Package

Dependencies

0

License

ISC

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Reviews

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同程艺龙-多种模式日历插件,支持标准选择模式、酒店入住离开模式、飞机往返模式，可自定义主题色

  • Calendar.vue 可以传参设置主题色，如theme-color="#ff6600 或 #f60"（依赖less），如用sass可在源代码style标签内修改

+ 为了及时响应大家的各种功能需求，可谓不遗余力
+ 所以希望能在上面github链接里点个star，也算是鼓励一下了！
+ 同时有什么新的需求和建议可以继续联系我，我及时更新...

github链接 链接名称

使用方法

若在vue-cli项目中安装：npm install mobile-calendar-simple -S （若使用uniapp的工具HBuilderX导入，可以忽略此步骤）

<template>
<div>
    <!--用法一：start-date省略即默认当天 -->
    <calendar :is-show="true" :start-date='startDate'  @callback="getDate" /> 
    <!--用法二：当mode=2、3的模式下分别为（酒店\往返）的离开日期-->
    <calendar :is-show="true" :start-date="startDate" :end-date="endDate" mode="2" @callback="getDate" />
    <!--用法三：可以操作的日期范围-->
    <calendar :is-show="true" :between-start="startDate" :between-end="endDate" @callback="getDate" />
    <!--设置动画transition="'slide'"且目前仅支持slide -->
    <calendar :is-show="true" :transition="'slide'"  @callback="getDate" />
    <!--设置主题色-->
    <calendar  :is-show="true" :theme-color="'#FF6600'"  @callback="getDate" />
    <!--如果需要solt-->
    <calendar :is-show="true">
        ...此处也支持slot注入（不需要可以忽略）
        <template v-slot:header>
            <div>我是头部</div>
        </template>
        <template v-slot:footer>
            <div>我是脚部</div>
        </template>
    </calendar>
</div>
</template>
<script>
    import Calendar from 'mobile-calendar-simple'
    export default {
        data(){
            return {//日期均为yyyy-mm-dd或者yyyy/mm/dd格式
                startDate:'',
                endDate:'',
                betweenStart:'',
                betweenEnd:'',
            }
        },
        methods:{
            //获取回调的日期数据
            getDate(date){
                console.log(date)
            }
        },
        components:{
            Calendar
        }
    }
</script>

参数如下

  • is-show 控制控件的显示隐藏，模式false
  • start-date 默认当天,当mode=2、3的模式下分别为（酒店\往返）的出发日期
  • end-date 当mode=2、3的模式下分别为（酒店\往返）的离开日期
  • between-start 和 between-end 可以操作的日期范围
  • theme-color 日历的主题色，例 '#FF6600'或者简写'#f60'(默认#1C75FF)
  • mode 模式选择（默认1标准模式），2酒店模式，3往返模式
  • transition 支持动画，属性为slide
  • init-month 初始月份数（默认6个月）最小1个月
  • title 日历顶部的一段文本
  • is-fixed 日历是否定位全屏显示，默认true

回调函数

  • @callback：日期选择后获取到的数据（所有你想要的都有）

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