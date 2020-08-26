同程艺龙-多种模式日历插件,支持标准选择模式、酒店入住离开模式、飞机往返模式，可自定义主题色
Calendar.vue 可以传参设置主题色，如theme-color="#ff6600 或 #f60"（依赖less），如用sass可在源代码style标签内修改
+ 为了及时响应大家的各种功能需求，可谓不遗余力
+ 所以希望能在上面github链接里点个star，也算是鼓励一下了！
+ 同时有什么新的需求和建议可以继续联系我，我及时更新...
github链接 链接名称
若在vue-cli项目中安装：npm install mobile-calendar-simple -S （若使用uniapp的工具HBuilderX导入，可以忽略此步骤）
<template>
<div>
<!--用法一：start-date省略即默认当天 -->
<calendar :is-show="true" :start-date='startDate' @callback="getDate" />
<!--用法二：当mode=2、3的模式下分别为（酒店\往返）的离开日期-->
<calendar :is-show="true" :start-date="startDate" :end-date="endDate" mode="2" @callback="getDate" />
<!--用法三：可以操作的日期范围-->
<calendar :is-show="true" :between-start="startDate" :between-end="endDate" @callback="getDate" />
<!--设置动画transition="'slide'"且目前仅支持slide -->
<calendar :is-show="true" :transition="'slide'" @callback="getDate" />
<!--设置主题色-->
<calendar :is-show="true" :theme-color="'#FF6600'" @callback="getDate" />
<!--如果需要solt-->
<calendar :is-show="true">
...此处也支持slot注入（不需要可以忽略）
<template v-slot:header>
<div>我是头部</div>
</template>
<template v-slot:footer>
<div>我是脚部</div>
</template>
</calendar>
</div>
</template>
<script>
import Calendar from 'mobile-calendar-simple'
export default {
data(){
return {//日期均为yyyy-mm-dd或者yyyy/mm/dd格式
startDate:'',
endDate:'',
betweenStart:'',
betweenEnd:'',
}
},
methods:{
//获取回调的日期数据
getDate(date){
console.log(date)
}
},
components:{
Calendar
}
}
</script>