MMD Parser

mmd-parser parses MMD ArrayBuffer/Strings and generates Object.

Browser

How to use

< script src = "./build/mmdparser.js" > </ script > < script > var parser = new MMDParser.Parser(); function load ( url, responseType, mimeType, onLoad, onProgress, onError ) { var request = new XMLHttpRequest(); request.open( 'GET' , url, true ); request.addEventListener( 'load' , function ( event ) { var response = event.target.response; if ( this .status === 200 ) { onLoad(response); } else if ( this .status === 0 ) { console .warn( 'HTTP Status 0 received.' ); onLoad(response); } else { console .warn( 'HTTP Status ' + this .status + ' received.' ); onError(event); } }, false ); if (onProgress !== undefined ) request.addEventListener( 'progress' , onProgress, false ); if (onError !== undefined ) request.addEventListener( 'error' , onError, false ); request.responseType = responseType; if (mimeType !== undefined ) request.overrideMimeType(mimeType) request.send( null ); console .log( 'downloading: ' + url); } function testPmd ( ) { console .log( 'PMD parse test' ); load( 'https://cdn.rawgit.com/mrdoob/three.js/dev/examples/models/mmd/miku/miku_v2.pmd' , 'arraybuffer' , undefined , function ( buffer ) { var pmd = parser.parsePmd(buffer); console .log(pmd); } ); } testPmd(); </ script >

methods

MMDParser.Parser parsePmd(buffer, leftToRight) parsePmx(buffer, leftToRight) parseVmd(buffer, leftToRight) parseVpd(text, leftToRight) mergeVmds(vmds) leftToRightModel(model) leftToRightVmd(vmd) leftToRightVpd(vpd)



NPM

How to install

$ npm install mmd- parser

How to build

npm install npm run all

How to load

require ( 'mmd-parser' );

Copyright

You are allowed to use Crypton's Vocaloid(Hatsune Miku, Kagamine Rin, and so on) stuffs (MMD models, songs, and so on) only if you follow the guideline set by Crypton Future Media, INC. for the usage of its characters.

For detail, see http://piapro.net/en_for_creators.html