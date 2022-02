Random forest for classification and regression.

Installation

npm i ml-random-forest

Usage

As classifier

import IrisDataset from 'ml-dataset-iris' ; import { RandomForestClassifier as RFClassifier } from 'ml-random-forest' ; const trainingSet = IrisDataset.getNumbers(); const predictions = IrisDataset.getClasses().map( ( elem ) => IrisDataset.getDistinctClasses().indexOf(elem) ); const options = { seed : 3 , maxFeatures : 0.8 , replacement : true , nEstimators : 25 }; const classifier = new RFClassifier(options); classifier.train(trainingSet, predictions); const result = classifier.predict(trainingSet); const oobResult = classifier.predictOOB(); const confusionMatrix = classifier.getConfusionMatrix();

As regression

import { RandomForestRegression as RFRegression } from 'ml-random-forest' ; const dataset = [ [ 73 , 80 , 75 , 152 ], [ 93 , 88 , 93 , 185 ], [ 89 , 91 , 90 , 180 ], [ 96 , 98 , 100 , 196 ], [ 73 , 66 , 70 , 142 ], [ 53 , 46 , 55 , 101 ], [ 69 , 74 , 77 , 149 ], [ 47 , 56 , 60 , 115 ], [ 87 , 79 , 90 , 175 ], [ 79 , 70 , 88 , 164 ], [ 69 , 70 , 73 , 141 ], [ 70 , 65 , 74 , 141 ], [ 93 , 95 , 91 , 184 ], [ 79 , 80 , 73 , 152 ], [ 70 , 73 , 78 , 148 ], [ 93 , 89 , 96 , 192 ], [ 78 , 75 , 68 , 147 ], [ 81 , 90 , 93 , 183 ], [ 88 , 92 , 86 , 177 ], [ 78 , 83 , 77 , 159 ], [ 82 , 86 , 90 , 177 ], [ 86 , 82 , 89 , 175 ], [ 78 , 83 , 85 , 175 ], [ 76 , 83 , 71 , 149 ], [ 96 , 93 , 95 , 192 ] ]; const trainingSet = new Array (dataset.length); const predictions = new Array (dataset.length); for ( let i = 0 ; i < dataset.length; ++i) { trainingSet[i] = dataset[i].slice( 0 , 3 ); predictions[i] = dataset[i][ 3 ]; } const options = { seed : 3 , maxFeatures : 2 , replacement : false , nEstimators : 200 }; const regression = new RFRegression(options); regression.train(trainingSet, predictions); const result = regression.predict(trainingSet);

License

MIT