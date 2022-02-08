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ml-mastery-zh

by apachecn
2021.510.0 (see all)

📖 [译] MachineLearningMastery 博客文章

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CC-BY-NC-SA-4.0

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Machine Learning Mastery 博客文章翻译

原文：Machine Learning Mastery

协议：CC BY-NC-SA 4.0

你们当中很多人都知道程序员的美德，那就是懒惰、急躁以及傲慢。——Larry Wall

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负责人

负责人要求

  • 热爱开源，喜欢装逼
  • 熟悉机器学习和自然语言处理
  • 有时间及时处理用户 issues
  • 能够组织小组来优化翻译和宣传该项目
  • 欢迎联系：飞龙 562826179

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Docker

docker pull apachecn0/ml-mastery-zh
docker run -tid -p <port>:80 apachecn0/ml-mastery-zh
# 访问 http://localhost:{port} 查看文档

PYPI

pip install ml-mastery-zh
ml-mastery-zh <port>
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NPM

npm install -g ml-mastery-zh
ml-mastery-zh <port>
# 访问 http://localhost:{port} 查看文档

贡献指南

项目当前处于校对阶段，请查看贡献指南，并在整体进度中领取任务。

请您勇敢地去翻译和改进翻译。虽然我们追求卓越，但我们并不要求您做到十全十美，因此请不要担心因为翻译上犯错——在大部分情况下，我们的服务器已经记录所有的翻译，因此您不必担心会因为您的失误遭到无法挽回的破坏。（改编自维基百科）

需要校对：

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  3. 格式

欢迎大家提交 PR，贡献者会写在每个文档的开头处。

DOCX：开放共享科研记录行动倡议

我们积极响应科研开源计划（DOCX）。如今开源不仅仅是开放源码，还包括数据集、模型、教程和实验记录。我们也在探讨其它类别的开源方案和协议。

希望大家了解这个倡议，把这个倡议与自己的兴趣点结合，做点力所能及的事情。每个人的微小的贡献，汇聚在一起就是整个开源生态。

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