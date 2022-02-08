你们当中很多人都知道程序员的美德，那就是懒惰、急躁以及傲慢。——Larry Wall
负责人要求
docker pull apachecn0/ml-mastery-zh
docker run -tid -p <port>:80 apachecn0/ml-mastery-zh
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pip install ml-mastery-zh
ml-mastery-zh <port>
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npm install -g ml-mastery-zh
ml-mastery-zh <port>
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请您勇敢地去翻译和改进翻译。虽然我们追求卓越，但我们并不要求您做到十全十美，因此请不要担心因为翻译上犯错——在大部分情况下，我们的服务器已经记录所有的翻译，因此您不必担心会因为您的失误遭到无法挽回的破坏。（改编自维基百科）
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