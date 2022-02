mkpath

Make all directories in a path, like mkdir -p .

How to use

var mkpath = require ( 'mkpath' ); mkpath( 'red/green/violet' , function ( err ) { if (err) throw err; console .log( 'Directory structure red/green/violet created' ); }); mkpath.sync( '/tmp/blue/orange' , 0700 );

mkpath(path, [mode = 0777 & (~process.umask()),][callback])

Create all directories that don't exist in path with permissions mode . When finished, callback(err) fires with the error, if any.

mkpath.sync(path, [mode = 0777 & (~process.umask())]);

Synchronous version of the same. Throws error, if any.

License

This software is released under the MIT license.