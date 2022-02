Serve an mjpeg stream on a specified port through HTTP from multiple jpgs.

Methods

Creates a request handler object with parameters from http.createServer.

var http = require ( 'http' ); var mjpegServer = require ( '..' ); http.createServer( function ( req, res ) { mjpegReqHandler = mjpegServer.createReqHandler(req, res); }).listen( 8081 );

Update the stream

mjpegReqHandler = mjpegServer.createReqHandler(req, res); mjpegReqHandler.update(randomJpeg37);

Calls res.end

Changelog

Fixed a deprecation warning in Node.js 16.x due to a typo in the package.json main field.