Mixto: A simple mixin superclass

To create a mixin, subclass mixto:

Mixin = require 'mixto' class MyMixin extends Mixin @classMethod: -> console .log( "foo" ) instanceMethod: -> console .log( "bar" )

Then mix into classes with .includeInto :

class MyClass MyMixin.includeInto( this ) MyClass.classMethod() ( new MyClass).instanceMethod()

Or extend individual objects with .extend :

myObject = {a: 1, b: 2} MyMixin.extend(myObject) myObject.instanceMethod()

Or build standalone instances of your 'mixin':