mirai-api-http 的 JavaScript/TypeScript SDK,附带声明文件,拥有良好的注释和类型提示。可运行于 Node.js 与浏览器端。

除了 Node.js,它还兼容浏览器端。这意味着你可以使用它来开发 Web 界面与你的 mirai 机器人进行交互。(可以参考还在咕的 el-bot-web)

如何使用

自行配置好你的 mirai 与 mirai-api-http,确保 localhost:你配置的端口号/about 是可访问的。 settings.yml 中 adapterSettings 的 http 与 ws 是必须的。

npm install mirai-ts npm i mirai-ts@next

由于 mirai-api-http 2.x 已经稳定,mirai-ts@latest 为 2.x 版本,如果您想使用 mirai-api-http 1.x,请安装 mirai-ts@1.x 版本。

快速开始

JavaScript

示例代码

node demo/index.js

TypeScript

示例代码

ts-node demo/index.ts

Browser

基于 mirai-ts 开发面向浏览器端的应用程序时,您还需要安装 events 以在浏览器端替代 Node.js 原生 events 模块。

pnpm i events

Why Typescript & mirai-ts?

Make JavaScript Great Again!

更友好的提示:TypeScript 配合 VSCode 代码提示有奇效。

更清晰的语义:函数命名与 mirai-api-http 保持一致。

更易懂的注释:因为会用到 QQ 机器人 99.99% 是国人,所以是全中文注释。

更优雅的结构:看起来是在自吹自擂,但自我感觉良好。

更广泛的平台:支持 Node.js 与浏览器端,以及 WebSocket。

简介

结构

types 目录下为对应类型定义

api : API 发送与响应 response : API 响应格式

: API 发送与响应 contact : 用户信息格式(如 Friend, Member, Group 等)

: 用户信息格式(如 Friend, Member, Group 等) event-type : 事件类型

: 事件类型 message-type : 消息类型

工具类

const { Message, Logger, check, MessageType, EventType } = require ( "mirai-ts" );

import { Message, Logger, check, MessageType, EventType } from "mirai-ts" ;

详情请参见 API 文档。

Message : 生成对应消息的辅助方法,如生成艾特某人的消息 Message.At(qq)

消息链应当是一个数组,如 messageChain = [Message.At(qq), Message.Plain('来点色图')]

简单的日志工具,当然你可以自由使用其他工具替代它。

import { Logger } from "mirai-ts" ; const logger = new Logger({ prefix: "[mirai-ts]" }); logger.success( "We are free!" );

消息匹配与检测。

如判断消息链是否有艾特某人:

const { check } = require ( "mirai-ts" ); check.isAt(msg, qq); msg.isAt(qq);

示例模版

el-bot 展示了整个 mirai-ts 的使用流程,并内置了一些如自动应答、转发、命令行、RSS 等常用功能(默认插件),开箱即用。

你只需要一些自定义的配置,而不再需要编写繁琐的脚本内容。

但这并不是束缚,在插件系统中你仍然可以调用机器人所有的上下文,并通过编写插件的形式快速实现你想要的功能。