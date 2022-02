Mint UI

Mobile UI elements for Vue 2.0

Installation

npm i mint-ui -S for Vue 1.x npm i mint-ui@1 -S

Usage

Import all components.

import Vue from 'vue' ; import Mint from 'mint-ui' ; import 'mint-ui/lib/style.css' ; Vue.use(Mint);

Or import specified component. (Use babel-plugin-component)

import { Cell, Checklist } from 'mint-ui' ; Vue.component(Cell.name, Cell); Vue.component(Checklist.name, Checklist);

Equals to

import Vue from 'vue' ; import Mint from 'mint-ui' ; import 'mint-ui/lib/style.css' ; Vue.use(Mint); import MtRadio from 'mint-ui/lib/radio' ; import 'mint-ui/lib/radio/style.css' ; Vue.component(MtRadio.name, MtRadio);

Auto import css file

Modular import component

Installation

npm i babel-plugin-component -D

Usage

.babelrc

{ "plugins" : [ "other-plugin" , [ "component" , [ { "libraryName" : "mint-ui" , "style" : true } ]]] }

CDN

RawGit

NPMCDN

Development

npm run dev

Contribution

Please make sure to read the Contributing Guide before making a pull request.

License

MIT