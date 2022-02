minirefresh

优雅的H5下拉刷新。零依赖,高性能,多主题,易拓展。

特点

零依赖(原生JS实现,不依赖于任何库)

多平台支持。一套代码,多端运行,支持Android,iOS,主流浏览器

丰富的主题,官方提供多种主题(包括默认,applet-仿小程序,drawer3d-3d抽屉效果,taobao-仿淘宝等)

高性能。动画采用css3+硬件加速,在主流手机上流畅运行

良好的兼容性。支持和各种Scroll的嵌套(包括mui-scroll,IScroll,Swipe等),支持Vue环境下的使用

易拓展,三层架构,专门抽取UI层面,方便实现各种的主题,实现一套主题非常方便,而且几乎可以实现任何的效果

优雅的API和源码,API设计科学,简单,源码严谨,所有源码通过 ESlint 检测

完善的文档与示例,提供完善的showcase,以及文档

官网与文档

安装

NPM

npm install minirefresh

GIT

git clone git:

引入

< link rel = "stylesheet" href = "xxx/minirefresh.css" /> < script type = "text/javascript" src = "xxx/minirefresh.js" > </ script >

require 引入

var MiniRefreshTools = require ( 'xxx/minirefresh.js' ); require ( 'xxx/minirefresh.css' );

import 引入

import MiniRefreshTools from 'minirefresh' ; import 'minirefresh/dist/debug/minirefresh.css'

页面布局

< div id = "minirefresh" class = "minirefresh-wrap" > < div class = "minirefresh-scroll" > </ div > </ div >

初始化

var miniRefresh = new MiniRefresh({ container : '#minirefresh' , down : { callback : function ( ) { } }, up : { callback : function ( ) { } } });

结束刷新

miniRefresh.endDownLoading();

miniRefresh.endUpLoading( true );

更多的使用请参考官方文档

效果

基础示例

1. 【基础新闻列表】最基本的下拉刷新使用

2. 【多列表单容器】每次切换菜单时刷新容器

3. 【多列表多容器】多个列表都有一个Minirefresh对象

4. 【Vue支持】支持Vue下的使用

嵌套示例

1. 【Mui-Slider】内部嵌套图片轮播

2. 【Mui-Scroll】嵌套在Mui-Scroll中

3. 【Swipe】嵌套在Swipe中

主题示例

1. 【applet】仿微信小程序主题

2. 【taobao】仿淘宝刷新主题

3. 【drawer3d】3D抽屉效果主题

4. 【drawer-slider】滑动抽屉效果主题

showcase

可以直接在线体验效果

贡献

minirefresh 需要你!

来为项目添砖加瓦,新的 Idea ,新的主题,重大Bug发现,新的设计资源(如图标,官网设计等)

都可以通过 Issue 或 PR 的方式提交!

贡献被采纳后会加入贡献者名单,如果有杰出贡献(如持续贡献),可以加入 Manager 小组,共同开发维护 MiniRefresh

有共同参与项目意愿的,可以申请成为 Member ,成为 Minirefresh 真正的主人!

讨论

gitter

QQ群( 601988892 )

注意,申请加入群时请添加验证信息,例如:minirefresh使用遇到问题等等