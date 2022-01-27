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miniprogram-to-uniapp

by zhangdaren
2.0.10 (see all)

轻松将各种小程序转换为uni-app项目

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Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
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70

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939

Maintenance

Last Commit

23d ago

Contributors

5

Package

Dependencies

22

Size (min+gzip)

371.6KB

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

转换各种小程序为 uni-app 项目 v2.0

支持转换微信、QQ、头条/抖音、支付宝/钉钉和百度等小程序转换到 uni-app 项目

输入小程序项目路径，即可输出 uni-app 项目。

PS: 目前工具转换支持度最好的为：微信小程序和 QQ 小程序。

工具暂不支持 vant 项目，如果有含 vant 组件的小程序项目，请转换后，将 vant 的组件全部替换为 uview 或其他同功能组件。（个人不太建议转换 vant 项目！）

同时支持 Npm 安装 和 HbuilderX 插件(不依赖环境) 两种形式安装，安装方式如下：

Npm 安装

$ npm install miniprogram-to-uniapp -g

使用方法

Usage: wtu [options]

Options:

  -V, --version          output the version number [版本信息]
  -i, --input <target>   the input path for weixin miniprogram project [输入目录]
  -h, --help             output usage information [帮助信息]
#   -c, --cli              the type of output project is vue-cli, which default value is false [是否转换为vue-cli项目，默认false]
  -m, --merge            merge wxss file into vue file, which default value is false [是否合并wxss到vue文件，默认false]

示例:

默认转换:
$ wtu -i ./miniprogram-project
将 wxss 合并入 vue 文件:
$ wtu -i ./miniprogram-project -m

HbuilderX 插件安装

请参考项目：【HBuilder X 插件】 转换各种小程序为 uni-app 项目 进行食用。

使用指南

本插件详细使用教程，请参照：miniprogram-to-uniapp 使用指南

使用时遇到问题，请仔细阅读： miniprogram to uniapp 工具答疑文档.md

对于使用有疑问或建议，欢迎加入 QQ 群进行指导和交流。

交流 QQ 群：

1 群：780359397 小程序转uni-app讨论群 (已满)

2 群：361784059 小程序转uniapp研究二群(已满)

3 群：603659851 小程序转uniapp研究三群

功能进度

1.小程序转换支持度

小程序转换支持转换文档
微信小程序
QQ 小程序
头条小程序
支付宝小程序
百度小程序

2.第三方组件支持度

组件转换支持转换文档
mode 为 region 的 picker
wxParse
We-UI开发中
Vant✖️

3.小程序功能转换完成度

功能转换支持转换文档
微信小程序云开发
TS 小程序
include 标签解析
template 标签解析
Behavior 解析
setData 函数(polyfill)
代码反混淆
关键字语义化(如 var t = this; => var that = this;)
输出代码自动格式化(与 HBuilderX 格式化一致)
对 template 和 js 里面未声明的变量进行声明
函数与变量名重名处理
函数与 prop 属性重名处理
变量名与 prop 属性重名处理
第三方组件的参数类型修复
this.data.xxx 转换为 this.xxx
app.xxx 转换为 app.globalData.xxx
getApp().xxx 转换为 getApp().globalData.xxx
polyfill
资源文件处理及路径修复
js 系统关键字作为函数或变量名(如 default、switch、delete 等)
以$开头的变量
动态绑定的函数<input @input="test{{index+1}}">
合并 wxs 文件✖️
globalData 变量与函数重名处理✖️
globalData 未变量处理✖️

3.暂不支持的项目、组件和语法

功能转换支持转换文档
使用 uniapp 发布的小程序项目✖️
使用 redux 开发的小程序(代表为：网易云信小程序 DEMO)✖️
使用 wxpage 开发的小程序(https://github.com/tvfe/wxpage)✖️
使用腾讯 omi 开发的小程序(https://github.com/Tencent/omi)✖️
小程序抽象节点 componentGenerics✖️
组件间关系 relations✖️
component 里的 pageLifetimes 生命周期✖️
echarts 组件✖️

文档正在完善中，敬请期待~

参考资料

  1. GoGoCode 工具主要转换逻辑依赖 GoGoCode 构建
  2. 工具使用mp-html替换 wxParse
  3. 工具使用全兼容官方 picker mode=region 城市选择器替换 <picker mode="region"></picker>
  4. [AST 实战]从零开始写一个 wepy 转 VUE 的工具
  5. https://astexplorer.net/ AST 可视化工具
  6. Babylon-AST 初探-代码生成(Create) 系列文章
  7. Babel 插件手册 中文版 Babel 插件手册
  8. Babel 官网 有问题直接阅读官方文档哈
  9. 微信小程序转换 uni-app 详细指南 补充了我一些未考虑到的规则。

最后

如果觉得帮助到你的话，可以支持一下作者，请作者喝杯咖啡哈~

这样会更有动力更新哈~~

非常感谢~~

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This repo is released under the MIT.

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