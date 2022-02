转换各种小程序为 uni-app 项目 v2.0

支持转换微信、QQ、头条/抖音、支付宝/钉钉和百度等小程序转换到 uni-app 项目

输入小程序项目路径,即可输出 uni-app 项目。

PS: 目前工具转换支持度最好的为:微信小程序和 QQ 小程序。

工具暂不支持 vant 项目,如果有含 vant 组件的小程序项目,请转换后,将 vant 的组件全部替换为 uview 或其他同功能组件。(个人不太建议转换 vant 项目!)

同时支持 Npm 安装 和 HbuilderX 插件(不依赖环境) 两种形式安装,安装方式如下:

Npm 安装

$ npm install miniprogram-to-uniapp -g

使用方法

Usage: wtu [options] Options: -V, --version output the version number [版本信息] -i, --input <target> the input path for weixin miniprogram project [输入目录] -h, -- help output usage information [帮助信息] -m, --merge merge wxss file into vue file, which default value is false [是否合并wxss到vue文件,默认 false ]

$ wtu -i ./miniprogram-project

将 wxss 合并入 vue 文件:

$ wtu -i ./miniprogram-project -m

HbuilderX 插件安装

请参考项目:【HBuilder X 插件】 转换各种小程序为 uni-app 项目 进行食用。

使用指南

本插件详细使用教程,请参照:miniprogram-to-uniapp 使用指南。

使用时遇到问题,请仔细阅读: miniprogram to uniapp 工具答疑文档.md

对于使用有疑问或建议,欢迎加入 QQ 群进行指导和交流。

交流 QQ 群:

1 群:780359397 (已满)

2 群:361784059 (已满)

3 群:603659851

功能进度

小程序 转换支持 转换文档 微信小程序 ✔ QQ 小程序 ✔ 头条小程序 ✔ 支付宝小程序 ✔ 百度小程序 ✔

组件 转换支持 转换文档 mode 为 region 的 picker ✔ wxParse ✔ We-UI 开发中 Vant ✖️

功能 转换支持 转换文档 微信小程序云开发 ✔ TS 小程序 ✔ include 标签解析 ✔ template 标签解析 ✔ Behavior 解析 ✔ setData 函数(polyfill) ✔ 代码反混淆 ✔ 关键字语义化(如 var t = this; => var that = this;) ✔ 输出代码自动格式化(与 HBuilderX 格式化一致) ✔ 对 template 和 js 里面未声明的变量进行声明 ✔ 函数与变量名重名处理 ✔ 函数与 prop 属性重名处理 ✔ 变量名与 prop 属性重名处理 ✔ 第三方组件的参数类型修复 ✔ this.data.xxx 转换为 this.xxx ✔ app.xxx 转换为 app.globalData.xxx ✔ getApp().xxx 转换为 getApp().globalData.xxx ✔ polyfill ✔ 资源文件处理及路径修复 ✔ js 系统关键字作为函数或变量名(如 default、switch、delete 等) ✔ 以$开头的变量 ✔ 动态绑定的函数 <input @input="test{{index+1}}"> ✔ 合并 wxs 文件 ✖️ globalData 变量与函数重名处理 ✖️ globalData 未变量处理 ✖️

功能 转换支持 转换文档 使用 uniapp 发布的小程序项目 ✖️ 使用 redux 开发的小程序(代表为:网易云信小程序 DEMO) ✖️ 使用 wxpage 开发的小程序(https://github.com/tvfe/wxpage) ✖️ 使用腾讯 omi 开发的小程序(https://github.com/Tencent/omi) ✖️ 小程序抽象节点 componentGenerics ✖️ 组件间关系 relations ✖️ component 里的 pageLifetimes 生命周期 ✖️ echarts 组件 ✖️

文档正在完善中,敬请期待~

参考资料

最后

如果觉得帮助到你的话,可以支持一下作者,请作者喝杯咖啡哈~

这样会更有动力更新哈~~

非常感谢~~

LICENSE

This repo is released under the MIT.