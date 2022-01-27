支持转换微信、QQ、头条/抖音、支付宝/钉钉和百度等小程序转换到 uni-app 项目
输入小程序项目路径，即可输出 uni-app 项目。
PS: 目前工具转换支持度最好的为：微信小程序和 QQ 小程序。
工具暂不支持 vant 项目，如果有含 vant 组件的小程序项目，请转换后，将 vant 的组件全部替换为 uview 或其他同功能组件。（个人不太建议转换 vant 项目！）
同时支持 Npm 安装 和 HbuilderX 插件(不依赖环境) 两种形式安装，安装方式如下：
$ npm install miniprogram-to-uniapp -g
Usage: wtu [options]
Options:
-V, --version output the version number [版本信息]
-i, --input <target> the input path for weixin miniprogram project [输入目录]
-h, --help output usage information [帮助信息]
# -c, --cli the type of output project is vue-cli, which default value is false [是否转换为vue-cli项目，默认false]
-m, --merge merge wxss file into vue file, which default value is false [是否合并wxss到vue文件，默认false]
$ wtu -i ./miniprogram-project
$ wtu -i ./miniprogram-project -m
请参考项目：【HBuilder X 插件】 转换各种小程序为 uni-app 项目 进行食用。
本插件详细使用教程，请参照：miniprogram-to-uniapp 使用指南。
使用时遇到问题，请仔细阅读： miniprogram to uniapp 工具答疑文档.md
对于使用有疑问或建议，欢迎加入 QQ 群进行指导和交流。
交流 QQ 群：
|小程序
|转换支持
|转换文档
|微信小程序
|✔
|QQ 小程序
|✔
|头条小程序
|✔
|支付宝小程序
|✔
|百度小程序
|✔
|组件
|转换支持
|转换文档
|mode 为 region 的 picker
|✔
|wxParse
|✔
|We-UI
|开发中
|Vant
|✖️
|功能
|转换支持
|转换文档
|微信小程序云开发
|✔
|TS 小程序
|✔
|include 标签解析
|✔
|template 标签解析
|✔
|Behavior 解析
|✔
|setData 函数(polyfill)
|✔
|代码反混淆
|✔
|关键字语义化(如 var t = this; => var that = this;)
|✔
|输出代码自动格式化(与 HBuilderX 格式化一致)
|✔
|对 template 和 js 里面未声明的变量进行声明
|✔
|函数与变量名重名处理
|✔
|函数与 prop 属性重名处理
|✔
|变量名与 prop 属性重名处理
|✔
|第三方组件的参数类型修复
|✔
|this.data.xxx 转换为 this.xxx
|✔
|app.xxx 转换为 app.globalData.xxx
|✔
|getApp().xxx 转换为 getApp().globalData.xxx
|✔
|polyfill
|✔
|资源文件处理及路径修复
|✔
|js 系统关键字作为函数或变量名(如 default、switch、delete 等)
|✔
|以$开头的变量
|✔
|动态绑定的函数
<input @input="test{{index+1}}">
|✔
|合并 wxs 文件
|✖️
|globalData 变量与函数重名处理
|✖️
|globalData 未变量处理
|✖️
|功能
|转换支持
|转换文档
|使用 uniapp 发布的小程序项目
|✖️
|使用 redux 开发的小程序(代表为：网易云信小程序 DEMO)
|✖️
|使用 wxpage 开发的小程序(https://github.com/tvfe/wxpage)
|✖️
|使用腾讯 omi 开发的小程序(https://github.com/Tencent/omi)
|✖️
|小程序抽象节点 componentGenerics
|✖️
|组件间关系 relations
|✖️
|component 里的 pageLifetimes 生命周期
|✖️
|echarts 组件
|✖️
文档正在完善中，敬请期待~
<picker mode="region"></picker>
如果觉得帮助到你的话，可以支持一下作者，请作者喝杯咖啡哈~
这样会更有动力更新哈~~
非常感谢~~
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