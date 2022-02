小程序网络库,提供完整 代码自动完成 和 类型检查 ,支持 Promise 、自动 重试 、 缓存 、 取消 、 自定义超时 、 自动暂停恢复 、全局 拦截 、和 事件监听 等…… Redefine the network API of Wechat MiniProgram, including full IntelliSense and Type Checking , with Promise , retry , Cache , CancelToken , timeout , ensureOnline , global interceptors , event listeners and more.

Features 主要功能

支持全局默认配置和每个请求单独配置 类型推断和代码自动提示(TypeScript)

Examples 示例

安装

npm i miniprogram-network

JavaScript

es5 兼容

const Network = require ( 'miniprogram-network' ); Network.setConfig( 'baseURL' , 'https://miniprogram-network.newfuture.cc/' ) Network.REQUEST.Defaults.transformResponse = Network.transformRequestResponseOkData Network.get( 'index.html' ) .then( res => console .log(res)) .finally( () => { console .info( 'done' )}) Network.patch( 'items/{id}' ,{ dataKey : 'dataValue' },{ params : { id : 123456 }, retry : 3 , }).then( ( item )=> console .log(item)) Network.download( 'network/' , 'lcoalpath' ,{ onProgressUpdate :progressUpdateCallBack, transformResponse : Network.transformDownloadResponseOkData, }).then( path => console .log(path)) .catch( console .error)

TypeScript

装完即用,无需额外配置和类型声明

import {setConfig,REQUEST,download,transformRequestResponseOkData,transformDownloadResponseOkData, delayRetry} from 'miniprogram-network' ; setConfig( 'baseURL' , 'https://miniprogram-network.newfuture.cc/' ); REQUEST.Defaults.transformResponse = transformRequestResponseOkData; REQUEST.Defaults.retry = delayRetry( 1000 , 2 ); REQUEST.get( 'index.html' ) .then( res => console .log(res)) .finally( () => { console .info( 'done' )}); REQUEST.patch<Item>( 'items/{id}' ,{dataKey: 'dataValue' },{ params: {id: 123456 }, retry: 3 , }).then( ( item:Item )=> console .log(item)); download< string >( 'network/' , 'lcoalpath' ,{ onProgressUpdate: ( res )=> console .log(res), transformResponse: transformDownloadResponseOkData, }).then( ( path: string )=> console .log(path)) .catch( console .error);

miniprogram-network 对网络操作做了统一封装,详细操作和用法可查看完整miniprogram-network 完整文档

IntelliSense & Types 代码提示和类型检查

包含完整的类型定义,结合编辑器(VScode)等,能提供完整的代码提示和自动完成功能。

对于TypeScript提供泛型支持,可完整的进行静态类型检查。

Main Packages 所有包

tips: 自 miniprogram-network >= 5.0.0 底层默认不在直接使用 miniprogram-queue 进行队列封装, 如果有需要可自行引用, 或直接使用 v4.x

wx.request 自基础库 1.4.0 (2017.07) 小程序开始支持队列

wx.downloadFile 自基础库 1.4.0 (2017.07) 小程序开始支持队列

wx.uploadFile 自基础库 2.4.1 (2018.11) 小程序开始支持队列