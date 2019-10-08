小程序自定义组件
使用此组件需要依赖小程序基础库 2.2.2 版本，同时依赖开发者工具的 npm 构建。具体详情可查阅官方 npm 文档。
电商小程序往往需要展示很多商品，当一个页面展示很多的商品信息的时候，会造成小程序页面的卡顿以及白屏。原因有如下几点：
因此实现长列表组件来解决这些问题。
核心的思路就是只渲染显示在屏幕的数据，基本实现就是监听 scroll 事件，并且重新计算需要渲染的数据，不需要渲染的数据留一个空的 div 占位元素。
假设列表数据有100个 item，知道了滚动的位置，怎么知道哪些 item 必须显示在页面？因为 item 还没渲染出来，不能通过 getComputedStyle 等 DOM 操作得到每个 item 的位置，所以无法知道哪些 item 需要渲染。为了解决这个问题，需要每个 item 固定宽高。item 的宽高的定义见下面的 API 的
createRecycleContext()的参数 itemSize 的介绍。
滚动过程中，重新渲染数据的同时，需要设置当前数据的前后的 div 占位元素高度，同时是指在同一个渲染周期内。页面渲染是通过 setData 触发的，列表数据和 div 占位高度在2个组件内进行 setData 的，为了把这2个 setData 放在同一个渲染周期，用了一个 hack 方法，所以定义 recycle-view 的 batch 属性固定为
batch="{{batchSetRecycleData}}"。
在滚动过程中，为了避免频繁出现白屏，会多渲染当前屏幕的前后2个屏幕的内容。
长列表组件由2个自定义组件 recycle-view、recycle-item 和一组 API 组成，对应的代码结构如下
├── miniprogram-recycle-view/
└── recycle-view 组件
└── recycle-item 组件
└── index.js
包结构详细描述如下：
|目录/文件
|描述
|recycle-view 组件
|长列表组件
|recycle-item 组件
|长列表每一项 item 组件
|index.js
|提供操作长列表数据的API
npm install --save miniprogram-recycle-view
在页面的 json 配置文件中添加 recycle-view 和 recycle-item 自定义组件的配置
{
"usingComponents": {
"recycle-view": "miniprogram-recycle-view/recycle-view",
"recycle-item": "miniprogram-recycle-view/recycle-item"
}
}
WXML 文件中引用 recycle-view
<recycle-view batch="{{batchSetRecycleData}}" id="recycleId">
<view slot="before">长列表前面的内容</view>
<recycle-item wx:for="{{recycleList}}" wx:key="id">
<view>
<image style='width:80px;height:80px;float:left;' src="{{item.image_url}}"></image>
{{item.idx+1}}. {{item.title}}
</view>
</recycle-item>
<view slot="after">长列表后面的内容</view>
</recycle-view>
recycle-view 的属性介绍如下：
|字段名
|类型
|必填
|描述
|id
|String
|是
|id必须是页面唯一的字符串
|batch
|Boolean
|是
|必须设置为{{batchSetRecycleData}}才能生效
|height
|Number
|否
|设置recycle-view的高度，默认为页面高度
|width
|Number
|否
|设置recycle-view的宽度，默认是页面的宽度
|enable-back-to-top
|Boolean
|否
|默认为false，同scroll-view同名字段
|scroll-top
|Number
|否
|默认为false，同scroll-view同名字段
|scroll-y
|Number
|否
|默认为true，同scroll-view同名字段
|scroll-to-index
|Number
|否
|设置滚动到长列表的项
|placeholder-image
|String
|否
|默认占位背景图片，在渲染不及时的时候显示，不建议使用大图作为占位。建议传入SVG的Base64格式，可使用工具将SVG代码转为Base64格式。支持SVG中设置rpx。
|scroll-with-animation
|Boolean
|否
|默认为false，同scroll-view的同名字段
|lower-threshold
|Number
|否
|默认为false，同scroll-view同名字段
|upper-threshold
|Number
|否
|默认为false，同scroll-view同名字段
|bindscroll
|事件
|否
|同scroll-view同名字段
|bindscrolltolower
|事件
|否
|同scroll-view同名字段
|bindscrolltoupper
|事件
|否
|同scroll-view同名字段
recycle-view 包含3个 slot，具体介绍如下：
|名称
|描述
|before
|默认 slot 的前面的非回收区域
|默认 slot
|长列表的列表展示区域，recycle-item 必须定义在默认 slot 中
|after
|默认 slot 的后面的非回收区域
长列表的内容实际是在一个 scroll-view 滚动区域里面的，当长列表里面的内容，不止是单独的一个列表的时候，例如我们页面底部都会有一个 copyright 的声明，我们就可以把这部分的内容放在 before 和 after 这2个 slot 里面。
recycle-item 的介绍如下：
需要注意的是，recycle-item 中必须定义 wx:for 列表循环，不应该通过 setData 来设置 wx:for 绑定的变量，而是通过
createRecycleContext方法创建
RecycleContext对象来管理数据，
createRecycleContext在 index.js 文件里面定义。建议同时设置 wx:key，以提升列表的渲染性能。
页面 JS 管理 recycle-view 的数据
const createRecycleContext = require('miniprogram-recycle-view')
Page({
onReady: function() {
var ctx = createRecycleContext({
id: 'recycleId',
dataKey: 'recycleList',
page: this,
itemSize: { // 这个参数也可以直接传下面定义的this.itemSizeFunc函数
width: 162,
height: 182
}
})
ctx.append(newList)
// ctx.update(beginIndex, list)
// ctx.destroy()
},
itemSizeFunc: function (item, idx) {
return {
width: 162,
height: 182
}
}
})
typescript支持,使用如下方式引入
import * as createRecycleContext from 'miniprogram-recycle-view';
页面必须通过 Component 构造器定义，页面引入了
miniprogram-recycle-view包之后，会在 wx 对象下面新增接口
createRecycleContext函数创建
RecycleContext对象来管理 recycle-view 定义的的数据，
createRecycleContext接收类型为1个 Object 的参数，Object 参数的每一个 key 的介绍如下：
|参数名
|类型
|描述
|id
|String
|对应 recycle-view 的 id 属性的值
|dataKey
|String
|对应 recycle-item 的 wx:for 属性设置的绑定变量名
|page
|Page/Component
|recycle-view 所在的页面或者组件的实例，页面或者组件内可以直接传 this
|itemSize
|Object/Function
|此参数用来生成recycle-item的宽和高，前面提到过，要知道当前需要渲染哪些item，必须知道item的宽高才能进行计算
Object必须包含{width, height}两个属性，Function的话接收item, index这2个参数，返回一个包含{width, height}的Object
itemSize如果是函数，函数里面
this指向RecycleContext
如果样式使用了rpx，可以通过transformRpx来转化为px。
为Object类型的时候，还有另外一种用法，详细情况见下面的itemSize章节的介绍。
|useInPage
|Boolean
|是否整个页面只有recycle-view。Page的定义里面必须至少加空的onPageScroll函数，主要是用在页面级别的长列表，并且需要用到onPullDownRefresh的效果。切必须设置
root参数为当前页面对象
|root
|Page
|当前页面对象，可以通过getCurrentPages获取, 当useInPage为true必须提供
RecycleContext 对象提供的方法有：
|方法
|参数
|说明
|append
|list, callback
|在当前的长列表数据上追加list数据，callback是渲染完成的回调函数
|splice
|begin, count, list, callback
|插入/删除长列表数据，参数同Array的splice函数，callback是渲染完成的回调函数
|update
|begin, list, callback
|更新长列表的数据，从索引参数begin开始，更新为参数list，参数callback同splice。
|destroy
|无
|销毁RecycleContext对象，在recycle-view销毁的时候调用此方法
|forceUpdate
|callback, reinitSlot
|重新渲染recycle-view。callback是渲染完成的回调函数，当before和after这2个slot的高度发生变化时候调用此函数，reinitSlot设置为true。当item的宽高发生变化的时候也需要调用此方法。
|getBoundingClientRect
|index
|获取某个数据项的在长列表中的位置，返回{left, top, width, height}的Object。
|getScrollTop
|无
|获取长列表的当前的滚动位置。
|transformRpx
|rpx
|将rpx转化为px，返回转化后的px整数。itemSize返回的宽高单位是px，可以在这里调用此函数将rpx转化为px，参数是Number，例如ctx.transformRpx(140)，返回70。注意，transformRpx会进行四舍五入，所以transformRpx(20) + transformRpx(90)不一定等于transformRpx(110)
|getViewportItems
|inViewportPx
|获取在视窗内的数据项，用于判断某个项是否出现在视窗内。用于曝光数据上报，菜品和类别的联动效果实现。参数inViewportPx表示距离屏幕多少像素为出现在屏幕内，可以为负值。
|getList
|无
|获取到完整的数据列表
itemSize可以为包含{width, height}的Object，所有数据只有一种宽高信息。如果有多种，则可以提供一个函数，长列表组件会调用这个函数生成每条数据的宽高信息，如下所示：
function(item, index) {
return {
width: 195,
height: item.azFirst ? 130 : 120
}
}
createRecycleContext(options)的id参数必须和recycle-view的id属性一致，dataKey参数必须和recycle-item的wx:for绑定的变量名一致。
transformRpx(20) + transformRpx(90)不一定等于
transformRpx(110)
<recycle-view batch="{{batchSetRecycleData}}" batch-key="batchSetRecycleData"></recycle-view>
<recycle-view batch="{{batchSetRecycleData1}}" batch-key="batchSetRecycleData1"></recycle-view>