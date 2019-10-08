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miniprogram-recycle-view

by wechat-miniprogram
0.1.5 (see all)

weapp custom component -- recycle-view

npm
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MIT

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recycle-view

小程序自定义组件

使用此组件需要依赖小程序基础库 2.2.2 版本，同时依赖开发者工具的 npm 构建。具体详情可查阅官方 npm 文档

背景

​ 电商小程序往往需要展示很多商品，当一个页面展示很多的商品信息的时候，会造成小程序页面的卡顿以及白屏。原因有如下几点：

  1. 商品列表数据很大，首次 setData 的时候耗时高
  2. 渲染出来的商品列表 DOM 结构多，每次 setData 都需要创建新的虚拟树、和旧树 diff 操作耗时都比较高
  3. 渲染出来的商品列表 DOM 结构多，占用的内存高，造成页面被系统回收的概率变大。

因此实现长列表组件来解决这些问题。

实现思路

​ 核心的思路就是只渲染显示在屏幕的数据，基本实现就是监听 scroll 事件，并且重新计算需要渲染的数据，不需要渲染的数据留一个空的 div 占位元素。

​ 假设列表数据有100个 item，知道了滚动的位置，怎么知道哪些 item 必须显示在页面？因为 item 还没渲染出来，不能通过 getComputedStyle 等 DOM 操作得到每个 item 的位置，所以无法知道哪些 item 需要渲染。为了解决这个问题，需要每个 item 固定宽高。item 的宽高的定义见下面的 API 的createRecycleContext()的参数 itemSize 的介绍。

​ 滚动过程中，重新渲染数据的同时，需要设置当前数据的前后的 div 占位元素高度，同时是指在同一个渲染周期内。页面渲染是通过 setData 触发的，列表数据和 div 占位高度在2个组件内进行 setData 的，为了把这2个 setData 放在同一个渲染周期，用了一个 hack 方法，所以定义 recycle-view 的 batch 属性固定为batch="{{batchSetRecycleData}}"

​ 在滚动过程中，为了避免频繁出现白屏，会多渲染当前屏幕的前后2个屏幕的内容。

包结构

长列表组件由2个自定义组件 recycle-view、recycle-item 和一组 API 组成，对应的代码结构如下

├── miniprogram-recycle-view/
    └── recycle-view 组件
    └── recycle-item 组件
    └── index.js

包结构详细描述如下：

目录/文件描述
recycle-view 组件长列表组件
recycle-item 组件长列表每一项 item 组件
index.js提供操作长列表数据的API

使用方法

  1. 安装组件
npm install --save miniprogram-recycle-view

  1. 在页面的 json 配置文件中添加 recycle-view 和 recycle-item 自定义组件的配置

    {
  "usingComponents": {
    "recycle-view": "miniprogram-recycle-view/recycle-view",
    "recycle-item": "miniprogram-recycle-view/recycle-item"
  }
}

  2. WXML 文件中引用 recycle-view

    <recycle-view batch="{{batchSetRecycleData}}" id="recycleId">
  <view slot="before">长列表前面的内容</view>
  <recycle-item wx:for="{{recycleList}}" wx:key="id">
    <view>
        <image style='width:80px;height:80px;float:left;' src="{{item.image_url}}"></image>
      {{item.idx+1}}. {{item.title}}
    </view>
  </recycle-item>
  <view slot="after">长列表后面的内容</view>
</recycle-view>

    recycle-view 的属性介绍如下：

    字段名类型必填描述
    idStringid必须是页面唯一的字符串
    batchBoolean必须设置为{{batchSetRecycleData}}才能生效
    heightNumber设置recycle-view的高度，默认为页面高度
    widthNumber设置recycle-view的宽度，默认是页面的宽度
    enable-back-to-topBoolean默认为false，同scroll-view同名字段
    scroll-topNumber默认为false，同scroll-view同名字段
    scroll-yNumber默认为true，同scroll-view同名字段
    scroll-to-indexNumber设置滚动到长列表的项
    placeholder-imageString默认占位背景图片，在渲染不及时的时候显示，不建议使用大图作为占位。建议传入SVG的Base64格式，可使用工具将SVG代码转为Base64格式。支持SVG中设置rpx。
    scroll-with-animationBoolean默认为false，同scroll-view的同名字段
    lower-thresholdNumber默认为false，同scroll-view同名字段
    upper-thresholdNumber默认为false，同scroll-view同名字段
    bindscroll事件同scroll-view同名字段
    bindscrolltolower事件同scroll-view同名字段
    bindscrolltoupper事件同scroll-view同名字段

    recycle-view 包含3个 slot，具体介绍如下：

    名称描述
    before默认 slot 的前面的非回收区域
    默认 slot长列表的列表展示区域，recycle-item 必须定义在默认 slot 中
    after默认 slot 的后面的非回收区域

    ​ 长列表的内容实际是在一个 scroll-view 滚动区域里面的，当长列表里面的内容，不止是单独的一个列表的时候，例如我们页面底部都会有一个 copyright 的声明，我们就可以把这部分的内容放在 before 和 after 这2个 slot 里面。

    recycle-item 的介绍如下：

    ​ 需要注意的是，recycle-item 中必须定义 wx:for 列表循环，不应该通过 setData 来设置 wx:for 绑定的变量，而是通过createRecycleContext方法创建RecycleContext对象来管理数据，createRecycleContext在 index.js 文件里面定义。建议同时设置 wx:key，以提升列表的渲染性能。

  3. 页面 JS 管理 recycle-view 的数据

    const createRecycleContext = require('miniprogram-recycle-view')
Page({
    onReady: function() {
        var ctx = createRecycleContext({
          id: 'recycleId',
          dataKey: 'recycleList',
          page: this,
          itemSize: { // 这个参数也可以直接传下面定义的this.itemSizeFunc函数
            width: 162,
            height: 182
          }
        })
        ctx.append(newList)
        // ctx.update(beginIndex, list)
        // ctx.destroy()
    },
    itemSizeFunc: function (item, idx) {
        return {
            width: 162,
            height: 182
        }
    }
})

    typescript支持,使用如下方式引入

    import * as createRecycleContext from 'miniprogram-recycle-view';

    ​ 页面必须通过 Component 构造器定义，页面引入了miniprogram-recycle-view包之后，会在 wx 对象下面新增接口createRecycleContext函数创建RecycleContext对象来管理 recycle-view 定义的的数据，createRecycleContext接收类型为1个 Object 的参数，Object 参数的每一个 key 的介绍如下：

    参数名类型描述
    idString对应 recycle-view 的 id 属性的值
    dataKeyString对应 recycle-item 的 wx:for 属性设置的绑定变量名
    pagePage/Componentrecycle-view 所在的页面或者组件的实例，页面或者组件内可以直接传 this
    itemSizeObject/Function此参数用来生成recycle-item的宽和高，前面提到过，要知道当前需要渲染哪些item，必须知道item的宽高才能进行计算
    Object必须包含{width, height}两个属性，Function的话接收item, index这2个参数，返回一个包含{width, height}的Object
    itemSize如果是函数，函数里面this指向RecycleContext
    如果样式使用了rpx，可以通过transformRpx来转化为px。
    为Object类型的时候，还有另外一种用法，详细情况见下面的itemSize章节的介绍。
    useInPageBoolean是否整个页面只有recycle-view。Page的定义里面必须至少加空的onPageScroll函数，主要是用在页面级别的长列表，并且需要用到onPullDownRefresh的效果。切必须设置root参数为当前页面对象
    rootPage当前页面对象，可以通过getCurrentPages获取, 当useInPage为true必须提供

    RecycleContext 对象提供的方法有：

    方法参数说明
    appendlist, callback在当前的长列表数据上追加list数据，callback是渲染完成的回调函数
    splicebegin, count, list, callback插入/删除长列表数据，参数同Array的splice函数，callback是渲染完成的回调函数
    updatebegin, list, callback更新长列表的数据，从索引参数begin开始，更新为参数list，参数callback同splice。
    destroy销毁RecycleContext对象，在recycle-view销毁的时候调用此方法
    forceUpdatecallback, reinitSlot重新渲染recycle-view。callback是渲染完成的回调函数，当before和after这2个slot的高度发生变化时候调用此函数，reinitSlot设置为true。当item的宽高发生变化的时候也需要调用此方法。
    getBoundingClientRectindex获取某个数据项的在长列表中的位置，返回{left, top, width, height}的Object。
    getScrollTop获取长列表的当前的滚动位置。
    transformRpxrpx将rpx转化为px，返回转化后的px整数。itemSize返回的宽高单位是px，可以在这里调用此函数将rpx转化为px，参数是Number，例如ctx.transformRpx(140)，返回70。注意，transformRpx会进行四舍五入，所以transformRpx(20) + transformRpx(90)不一定等于transformRpx(110)
    getViewportItemsinViewportPx获取在视窗内的数据项，用于判断某个项是否出现在视窗内。用于曝光数据上报，菜品和类别的联动效果实现。参数inViewportPx表示距离屏幕多少像素为出现在屏幕内，可以为负值。
    getList获取到完整的数据列表

    itemSize使用

    itemSize可以为包含{width, height}的Object，所有数据只有一种宽高信息。如果有多种，则可以提供一个函数，长列表组件会调用这个函数生成每条数据的宽高信息，如下所示：

    function(item, index) {
    return {
        width: 195,
        height: item.azFirst ? 130 : 120
    }
}

Tips

  1. recycle-view设置batch属性的值必须为{{batchSetRecycleData}}。
  2. recycle-item的宽高必须和itemSize设置的宽高一致，否则会出现跳动的bug。
  3. recycle-view设置的高度必须和其style里面设置的样式一致。
  4. createRecycleContext(options)的id参数必须和recycle-view的id属性一致，dataKey参数必须和recycle-item的wx:for绑定的变量名一致。
  5. 不能在recycle-item里面使用wx:for的index变量作为索引值的，请使用{{item.__index__}}替代。
  6. 不要通过setData设置recycle-item的wx:for的变量值，建议recycle-item设置wx:key属性。
  7. 如果长列表里面包含图片，必须保证图片资源是有HTTP缓存的，否则在滚动过程中会发起很多的图片请求。
  8. 有些数据不一定会渲染出来，使用wx.createSelectorQuery的时候有可能会失效，可使用RecycleContext的getBoundingClientRect来替代。
  9. 当使用了useInPage参数的时候，必须在Page里面定义onPageScroll事件。
  10. transformRpx会进行四舍五入，所以transformRpx(20) + transformRpx(90)不一定等于transformRpx(110)
  11. 如果一个页面有多个长列表，必须多设置batch-key属性，每个的batch-key的值和batch属性的变量必须不一致。例如
    <recycle-view batch="{{batchSetRecycleData}}" batch-key="batchSetRecycleData"></recycle-view>
<recycle-view batch="{{batchSetRecycleData1}}" batch-key="batchSetRecycleData1"></recycle-view>

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