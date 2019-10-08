小程序自定义组件

使用此组件需要依赖小程序基础库 2.2.2 版本，同时依赖开发者工具的 npm 构建。具体详情可查阅官方 npm 文档。

背景

​ 电商小程序往往需要展示很多商品，当一个页面展示很多的商品信息的时候，会造成小程序页面的卡顿以及白屏。原因有如下几点：

商品列表数据很大，首次 setData 的时候耗时高 渲染出来的商品列表 DOM 结构多，每次 setData 都需要创建新的虚拟树、和旧树 diff 操作耗时都比较高 渲染出来的商品列表 DOM 结构多，占用的内存高，造成页面被系统回收的概率变大。

因此实现长列表组件来解决这些问题。

实现思路

​ 核心的思路就是只渲染显示在屏幕的数据，基本实现就是监听 scroll 事件，并且重新计算需要渲染的数据，不需要渲染的数据留一个空的 div 占位元素。

​ 假设列表数据有100个 item，知道了滚动的位置，怎么知道哪些 item 必须显示在页面？因为 item 还没渲染出来，不能通过 getComputedStyle 等 DOM 操作得到每个 item 的位置，所以无法知道哪些 item 需要渲染。为了解决这个问题，需要每个 item 固定宽高。item 的宽高的定义见下面的 API 的 createRecycleContext() 的参数 itemSize 的介绍。

​ 滚动过程中，重新渲染数据的同时，需要设置当前数据的前后的 div 占位元素高度，同时是指在同一个渲染周期内。页面渲染是通过 setData 触发的，列表数据和 div 占位高度在2个组件内进行 setData 的，为了把这2个 setData 放在同一个渲染周期，用了一个 hack 方法，所以定义 recycle-view 的 batch 属性固定为 batch="{{batchSetRecycleData}}" 。

​ 在滚动过程中，为了避免频繁出现白屏，会多渲染当前屏幕的前后2个屏幕的内容。

包结构

长列表组件由2个自定义组件 recycle-view、recycle-item 和一组 API 组成，对应的代码结构如下

├── miniprogram-recycle-view/ └── recycle-view 组件 └── recycle-item 组件 └── index.js

包结构详细描述如下：

目录/文件 描述 recycle-view 组件 长列表组件 recycle-item 组件 长列表每一项 item 组件 index.js 提供操作长列表数据的API

使用方法

安装组件

npm install --save miniprogram-recycle-view

在页面的 json 配置文件中添加 recycle-view 和 recycle-item 自定义组件的配置 { "usingComponents" : { "recycle-view" : "miniprogram-recycle-view/recycle-view" , "recycle-item" : "miniprogram-recycle-view/recycle-item" } } WXML 文件中引用 recycle-view < recycle-view batch = "{{batchSetRecycleData}}" id = "recycleId" > < view slot = "before" > 长列表前面的内容 </ view > < recycle-item wx:for = "{{recycleList}}" wx:key = "id" > < view > < image style = 'width:80px;height:80px;float:left;' src = "{{item.image_url}}" > </ image > {{item.idx+1}}. {{item.title}} </ view > </ recycle-item > < view slot = "after" > 长列表后面的内容 </ view > </ recycle-view > recycle-view 的属性介绍如下： 字段名 类型 必填 描述 id String 是 id必须是页面唯一的字符串 batch Boolean 是 必须设置为{{batchSetRecycleData}}才能生效 height Number 否 设置recycle-view的高度，默认为页面高度 width Number 否 设置recycle-view的宽度，默认是页面的宽度 enable-back-to-top Boolean 否 默认为false，同scroll-view同名字段 scroll-top Number 否 默认为false，同scroll-view同名字段 scroll-y Number 否 默认为true，同scroll-view同名字段 scroll-to-index Number 否 设置滚动到长列表的项 placeholder-image String 否 默认占位背景图片，在渲染不及时的时候显示，不建议使用大图作为占位。建议传入SVG的Base64格式，可使用工具将SVG代码转为Base64格式。支持SVG中设置rpx。 scroll-with-animation Boolean 否 默认为false，同scroll-view的同名字段 lower-threshold Number 否 默认为false，同scroll-view同名字段 upper-threshold Number 否 默认为false，同scroll-view同名字段 bindscroll 事件 否 同scroll-view同名字段 bindscrolltolower 事件 否 同scroll-view同名字段 bindscrolltoupper 事件 否 同scroll-view同名字段 recycle-view 包含3个 slot，具体介绍如下： 名称 描述 before 默认 slot 的前面的非回收区域 默认 slot 长列表的列表展示区域，recycle-item 必须定义在默认 slot 中 after 默认 slot 的后面的非回收区域 ​ 长列表的内容实际是在一个 scroll-view 滚动区域里面的，当长列表里面的内容，不止是单独的一个列表的时候，例如我们页面底部都会有一个 copyright 的声明，我们就可以把这部分的内容放在 before 和 after 这2个 slot 里面。 recycle-item 的介绍如下： ​ 需要注意的是，recycle-item 中必须定义 wx:for 列表循环，不应该通过 setData 来设置 wx:for 绑定的变量，而是通过 createRecycleContext 方法创建 RecycleContext 对象来管理数据， createRecycleContext 在 index.js 文件里面定义。建议同时设置 wx:key，以提升列表的渲染性能。 页面 JS 管理 recycle-view 的数据 const createRecycleContext = require ( 'miniprogram-recycle-view' ) Page({ onReady : function ( ) { var ctx = createRecycleContext({ id : 'recycleId' , dataKey : 'recycleList' , page : this , itemSize : { width : 162 , height : 182 } }) ctx.append(newList) }, itemSizeFunc : function ( item, idx ) { return { width : 162 , height : 182 } } }) typescript 支持,使用如下方式引入 import * as createRecycleContext from 'miniprogram-recycle-view' ; ​ 页面必须通过 Component 构造器定义，页面引入了 miniprogram-recycle-view 包之后，会在 wx 对象下面新增接口 createRecycleContext 函数创建 RecycleContext 对象来管理 recycle-view 定义的的数据， createRecycleContext 接收类型为1个 Object 的参数，Object 参数的每一个 key 的介绍如下： 参数名 类型 描述 id String 对应 recycle-view 的 id 属性的值 dataKey String 对应 recycle-item 的 wx:for 属性设置的绑定变量名 page Page/Component recycle-view 所在的页面或者组件的实例，页面或者组件内可以直接传 this itemSize Object/Function 此参数用来生成recycle-item的宽和高，前面提到过，要知道当前需要渲染哪些item，必须知道item的宽高才能进行计算

Object必须包含{width, height}两个属性，Function的话接收item, index这2个参数，返回一个包含{width, height}的Object

itemSize如果是函数，函数里面 this 指向RecycleContext

如果样式使用了rpx，可以通过transformRpx来转化为px。

为Object类型的时候，还有另外一种用法，详细情况见下面的itemSize章节的介绍。 useInPage Boolean 是否整个页面只有recycle-view。Page的定义里面必须至少加空的onPageScroll函数，主要是用在页面级别的长列表，并且需要用到onPullDownRefresh的效果。切必须设置 root 参数为当前页面对象 root Page 当前页面对象，可以通过getCurrentPages获取, 当useInPage为true必须提供 RecycleContext 对象提供的方法有： 方法 参数 说明 append list, callback 在当前的长列表数据上追加list数据，callback是渲染完成的回调函数 splice begin, count, list, callback 插入/删除长列表数据，参数同Array的splice函数，callback是渲染完成的回调函数 update begin, list, callback 更新长列表的数据，从索引参数begin开始，更新为参数list，参数callback同splice。 destroy 无 销毁RecycleContext对象，在recycle-view销毁的时候调用此方法 forceUpdate callback, reinitSlot 重新渲染recycle-view。callback是渲染完成的回调函数，当before和after这2个slot的高度发生变化时候调用此函数，reinitSlot设置为true。当item的宽高发生变化的时候也需要调用此方法。 getBoundingClientRect index 获取某个数据项的在长列表中的位置，返回{left, top, width, height}的Object。 getScrollTop 无 获取长列表的当前的滚动位置。 transformRpx rpx 将rpx转化为px，返回转化后的px整数。itemSize返回的宽高单位是px，可以在这里调用此函数将rpx转化为px，参数是Number，例如ctx.transformRpx(140)，返回70。注意，transformRpx会进行四舍五入，所以transformRpx(20) + transformRpx(90)不一定等于transformRpx(110) getViewportItems inViewportPx 获取在视窗内的数据项，用于判断某个项是否出现在视窗内。用于曝光数据上报，菜品和类别的联动效果实现。参数inViewportPx表示距离屏幕多少像素为出现在屏幕内，可以为负值。 getList 无 获取到完整的数据列表 itemSize使用 itemSize可以为包含{width, height}的Object，所有数据只有一种宽高信息。如果有多种，则可以提供一个函数，长列表组件会调用这个函数生成每条数据的宽高信息，如下所示： function ( item, index ) { return { width : 195 , height : item.azFirst ? 130 : 120 } }

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