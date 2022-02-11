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一个致力于微信小程序和 Web 端同构的解决方案

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6d ago

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18

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0

License

MIT

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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kbone

kbone 是一个致力于微信小程序和 Web 端同构的解决方案。

简介

微信小程序的底层模型和 Web 端不同，我们想直接把 Web 端的代码挪到小程序环境内执行是不可能的。kbone 的诞生就是为了解决这个问题，它实现了一个适配器，在适配层里模拟出了浏览器环境，让 Web 端的代码可以不做什么改动便可运行在小程序里。

这里有个简单的代码片段https://developers.weixin.qq.com/s/R9Hm0Qm67Acd，可以使用开发者工具打开看看效果。

因为 kbone 是通过提供适配器的方式来实现同构，所以它的优势很明显：

  • 大部分流行的前端框架都能够在 kbone 上运行，比如 Vue、React、Preact 等。
  • 支持更为完整的前端框架特性，因为 kbone 不会对框架底层进行删改（比如 Vue 中的 v-html 指令、Vue-router 插件）。
  • 提供了常用的 dom/bom 接口，让用户代码无需做太大改动便可从 Web 端迁移到小程序端。
  • 在小程序端运行时，仍然可以使用小程序本身的特性（比如像 live-player 内置组件、分包功能）。
  • 提供了一些 Dom 扩展接口，让一些无法完美兼容到小程序端的接口也有替代使用方案（比如 getComputedStyle 接口）。

使用

为了可以让开发者可以更自由地进行项目的搭建，以下提供了三种方式，任选其一即可：

使用 kbone-cli 快速开发

对于新项目，可以使用 kbone-cli 来创建项目，首先安装 kbone-cli:

npm install -g kbone-cli

创建项目：

kbone init my-app

进入项目，按照 README.md 的指引进行开发：

// 开发小程序端
npm run mp

// 开发 Web 端
npm run web

// 构建 Web 端
npm run build

PS：项目基于 webpack 构建，关于 webpack 方面的配置可以点此查看，而关于小程序构建相关的详细配置细节可以参考此文档

使用模板快速开发

除了使用 kbone-cli 外，也可以直接将现有模板 clone 下来，然后在模板基础上进行开发改造：

项目 clone 下来后，按照项目中 README.md 的指引进行开发。

手动配置开发

此方案基于 webpack 构建实现，如果你不想要使用官方提供的模板，想要更灵活地搭建自己的项目，又或者是想对已有的项目进行改造，则需要自己补充对应配置来实现 kbone 项目的构建。

一般需要补充两个配置：

点此可以查看具体配置方式和操作流程。

kbone-ui

kbone-ui 是一个能同时支持 小程序(kbone) 和 vue 框架开发的多端 UI 库。

  • 即可以基于 kbone 同时开发小程序和 H5，也可以单独使用开发 H5 应用。
  • 支持以 Vue 语法来支持 H5 端和小程序端运行
  • 对齐 微信weui 样式组件

文档

更为详细的说明和指引，可点击查看文档

PS：如果文档无法访问，可尝试访问备份文档镜像

问题

此方案虽然将整个 Web 端框架包含进来并提供了适配层，但是也不是银弹，无法满足所有场景，具体限制可参考问题文档。如果还遇到其他问题，可在 issue 中反馈。

选择

业内其实已经出现了很多关于同构的解决方案了，每个方案都有自己的优劣，不存在能够完美解决所有问题的方案。kbone 也一样，它的优势在上面提到过，而它的不足也是它的实现原理带来的。kbone 是使用一定的性能损耗来换取更为全面的 Web 端特性支持。

所以关于性能方面，如果你对小程序的性能特别苛刻，建议直接使用原生小程序开发；如果你的页面节点数量特别多（通常在 1000 节点以上），同时还要保证在节点数无限上涨时仍然有稳定的渲染性能的话，可以尝试一下业内采用静态模板转译的方案；其他情况就可以直接采用 kbone 了。

贡献者

感谢你们

查看代码贡献规范

交流

QQ 交流群：926335938

使用相关问题可在 Kbone社区 发帖

案例

微信开放社区

License

MIT

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