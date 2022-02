computed

小程序自定义组件扩展 behavior,计算属性 computed 和监听器 watch 的实现。在 data 或者 properties 改变时,会重新计算 computed 字段并触发 watch 监听器。

此 behavior 依赖开发者工具的 npm 构建。具体详情可查阅官方 npm 文档。

注意: 4.0.0 大版本变更了最基本的接口名,升级到 4.0.0 以上时请注意 #60 的问题。旧版文档可以参考对应版本的 git tag 中的 README ,如 v3.1.1 tag 。

使用方法

方式一 代码片段

需要小程序基础库版本 >= 2.6.1 的环境。

可以直接体验一下这个代码片段,它包含了基本用法示例:https://developers.weixin.qq.com/s/4KYn6TmJ7osP

体验该代码片段前,需要先安装并构建相对应的 npm 包。

npm install --save miniprogram-computed

方式二 本地构建

将本仓库 clone 到本地,进入根目录安装 npm 依赖。

npm install

安装完成后执行

npm run dev // 构建 dev 版本

构建完毕后,根目录下的 demo 即为小程序代码根目录,可以将此 demo 导入开发者工具中进行体验。

computed 基本用法

const computedBehavior = require ( 'miniprogram-computed' ).behavior const behaviorTest = require ( './behavior-test' ) Component({ behaviors : [behaviorTest, computedBehavior], data : { a : 1 , b : 1 , }, computed : { sum(data) { return data.a + data.b + data.c }, }, methods : { onTap() { this .setData({ a : this .data.b, b : this .data.a + this .data.b, }) }, }, })

module .exports = Behavior({ data : { c : 2 , }, })

< view > A = {{a}} </ view > < view > B = {{b}} </ view > < view > SUM = {{sum}} </ view > < button bindtap = "onTap" > click </ button >

watch 基本用法

const computedBehavior = require ( 'miniprogram-computed' ).behavior Component({ behaviors : [computedBehavior], data : { a : 1 , b : 1 , sum : 2 , }, watch : { 'a, b' : function ( a, b ) { this .setData({ sum : a + b, }) }, }, methods : { onTap() { this .setData({ a : this .data.b, b : this .data.a + this .data.b, }) }, }, })

< view > A = {{a}} </ view > < view > B = {{b}} </ view > < view > SUM = {{sum}} </ view > < button bindtap = "onTap" > click </ button >

TypeScript 支持

由于通过 behavior 的方式引入不能获得类型支持, 因此为了获得类型的支持, 可以使用一个辅助组件构造器:

import { ComponentWithComputed } from 'miniprogram-computed' ComponentWithComputed({ data: { a: 1 , b: 1 , sum: 2 , }, watch: { 'a, b' : function ( a, b ) { this .setData({ sum: a + b, }) }, }, computed: { sum(data) { return data.a + data.b + data.sum }, }, })

当使用该构造器的时候, 编译器可以给 computed 和 watch 提供自动提示和类型支持。

注意: 当使用该构造器的时候, 无需手动加入 computedBehavior , 该构造器会自动引入该 behavior 。

(类似地,也有 BehaviorWithComputed 构造器对应于 Bahavior 。)

关于 TS 兼容问题

若在小程序中用 TypeScript 进行开发并使用到了 Component 构造器。这时定义 computed 或 watch 字段会出现类型报错。

针对此问题,推荐使用 ComponentWithComputed 构造器代替 Component 构造器。

关于类型声明

在 4.0.5 版本之前,并未提供相关的 .d.ts 类型声明。

强烈建议将 miniprogram-computed npm 包依赖升级至 ^4.0.5 已获取完整的类型能力。

^4.0.0 与 ^1.0.0、 ^2.0.0、 ^3.0.0 版本的差异

^4.0.0 版本

变更了最基本的接口。

新增简单的 TypeScript 支持。

^3.0.0 版本

支持 mobx-miniprogram 扩展库引入的数据段。

对自定义 behavior 数据段使用 computed 时,支持在初始化视图中进行数据渲染。

基于 proxy 更新了 computed 数据追踪的实现方式,computed 依赖的数据路径追踪初始化操作,延后到组件的 created 阶段 。

^2.0.0 版本

基于小程序基础库 2.6.1 开始支持的 observers 定义段实现,具有较好的性能。

以下是版本之间主要区别的比较。

项目 ^1.0.0 ^2.0.0 ^3.0.0 和 ^4.0.0 支持的基础库最低版本 2.2.3 2.6.1 2.6.1 支持 watch 定义段 否 是 是 性能 相对较差 相对较好 相对较好 支持 mobx-miniprogram 扩展库 不支持 不支持 支持 支持自定义 behavior 数据字段 / 初始化视图渲染 不支持 / 不支持 支持 / 不支持 支持 / 支持

常见问题说明

我应该使用 computed 还是 watch ?

从原理上说, watch 的性能比 computed 更好;但 computed 的用法更简洁干净。

此外, computed 字段状态只能依赖于 data 和其他 computed 字段,不能访问 this 。如果不可避免要访问 this ,则必须使用 watch 代替。

watch 和小程序基础库本身的 observers 有什么区别?

无论字段是否真的改变, observers 都会被触发,而 watch 只在字段值改变了的时候触发,并且触发时带有参数。

关于 ** 通配符

在 watch 字段上可以使用 ** 通配符,是它能够监听这个字段下的子字段的变化(类似于小程序基础库本身的 observers )。

const computedBehavior = require ( 'miniprogram-computed' ).behavior Component({ behaviors : [computedBehavior], data : { obj : { a : 1 , b : 2 , }, }, watch : { 'obj.**' : function ( obj ) { this .setData({ sum : obj.a + obj.b, }) }, }, methods : { onTap() { this .setData({ 'obj.a' : 10 , }) }, }, })

除此以外:

对于没有使用 ** 通配符的字段,在 watch 检查值是否发生变化时,只会进行粗略的浅比较(使用 === );

通配符的字段,在 检查值是否发生变化时,只会进行粗略的浅比较(使用 ); 对于使用了 ** 通配符的字段,则会进行深比较,来尝试精确检测对象是否真的发生了变化,这要求对象字段不能包含循环(类似于 JSON.stringify )。

关于低版本兼容