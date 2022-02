minify javascript in a stream using uglify-js

Install

npm install minify-stream

Usage

var minifyStream = require ( 'minify-stream' ) fs.createReadStream( 'app.js' ) .pipe(minifyStream()) .pipe(fs.createWriteStream( 'app.min.js' ))

API

Create a new minify stream. Write a Javascript file or bundle to it. Possible options are:

uglify - An uglify module to use, defaults to terser . It must have an uglify-compatible minify() function.

- An uglify module to use, defaults to . It must have an uglify-compatible function. All other options are passed to the minify() function as the second parameter. See the terser docs for available options.

minify-stream adds inline source maps by default. Use exorcist to extract source maps from the output stream into a separate file. If you don't need source maps, pass the sourceMap: false option to disable them.

minifyStream({ sourceMap : false })

License

MIT