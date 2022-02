signals, in JavaScript, fast

Description

Custom event/messaging system for JavaScript inspired by js-signals originally based on EventEmitter3 code base.

There are several advantages to signals over event-emitters (see Comparison between different Observer Pattern implementations). However, the current implementation of js-signals is (arguably) slow compared to other implementations (see EventsSpeedTests). mini-signals is a fast, minimal emitter, with an API similar to js-signals.

Install

npm install mini-signals

jspm install mini-signals=npm:mini-signals

bower install mini-signals

Example Usage

When not using a module loader the mini-signals constructor ( MiniSignal ) is global.

var MiniSignal = require ( 'mini-signals' ); var mySignal = new MiniSignal(); var binding = mySignal.add(onSignal); mySignal.dispatch( 'foo' , 'bar' ); binding.detach(); function onSignal ( foo, bar ) { assert(foo === 'foo' ); assert(bar === 'bar' ); }

Another Example

var myObject = { foo : 'bar' , updated : new MiniSignal() } myObject.updated.add(onUpdated,myObject); myObject.foo = 'baz' ; myObject.updated.dispatch(); function onUpdated ( ) { assert( this === myObject); assert( this .foo === 'baz' ); }

API

See API.md

License

Copyright (c) 2015 Jayson Harshbarger

MIT License