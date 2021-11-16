重要说明

鉴于支付宝整体设计规范升级，以及为了能够将提供更多的组件能力，支持主题切换等功能，我们对组件进行了一次深度改造，同时支付宝小程序能力在多端底层打通，我们的组件库也将支持多端接入，我们将品牌升级为 mini-ali-ui。

mini-antui 将不再继续维护，源码保留，如有 bug 会在 mini-ali-ui 进行 fix 操作。因此后续所有的版本更新升级将转移到 mini-ali-ui。品牌虽然改变，但我们的服务不会变，我们将继续为广大阿里小程序开发者服务，感谢各位的支持和鼓励。

mini-ali-ui 特性

基于 Alipay Design 设计规范；

设计规范； 支持多端小程序（支付宝，淘宝，钉钉等）；

支持主题配置切换；

支持 px 与 rpx ；

Mini AntUI

示例

链接

特性

基于 Advance Design 设计规范

设计规范 使用支付宝小程序开发

安装

$ npm install mini-antui --save

使用

在页面json中文件中进行注册，如card组件的注册如下所示：

{ "usingComponents" : { "card" : "mini-antui/es/card/index" , } }

在axml文件中进行调用：

< card thumb = "{{thumb}}" title = "卡片标题2" subTitle = "副标题非必填2" onClick = "onCardClick" info = "点击了第二个card" />

详细使用说明请参照官方文档使用自定义组件

贡献

如果你有好的意见或建议，欢迎给我们提issue。