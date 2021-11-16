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mini-antui

by ant-mini-program
0.5.2 (see all)

mini-antui 停止维护，可使用 mini-ali-ui ，品牌升级，功能加强，欢迎使用！

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228

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455

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3mos ago

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21

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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重要说明

鉴于支付宝整体设计规范升级，以及为了能够将提供更多的组件能力，支持主题切换等功能，我们对组件进行了一次深度改造，同时支付宝小程序能力在多端底层打通，我们的组件库也将支持多端接入，我们将品牌升级为 mini-ali-ui

mini-antui 将不再继续维护，源码保留，如有 bug 会在 mini-ali-ui 进行 fix 操作。因此后续所有的版本更新升级将转移到 mini-ali-ui。品牌虽然改变，但我们的服务不会变，我们将继续为广大阿里小程序开发者服务，感谢各位的支持和鼓励。

mini-ali-ui 特性

  • 基于 Alipay Design 设计规范；
  • 支持多端小程序（支付宝，淘宝，钉钉等）；
  • 支持主题配置切换；
  • 支持 pxrpx

Mini AntUI

npm package GitHub stars GitHub forks NPM downloads GitHub issues GitHub license

示例

链接

特性

安装

$ npm install mini-antui --save

使用

在页面json中文件中进行注册，如card组件的注册如下所示：

{
  "usingComponents": {
    "card": "mini-antui/es/card/index",
  }
}

在axml文件中进行调用：

<card
  thumb="{{thumb}}"
  title="卡片标题2"
  subTitle="副标题非必填2"
  onClick="onCardClick"
  info="点击了第二个card"
/>

详细使用说明请参照官方文档使用自定义组件

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