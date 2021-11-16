鉴于支付宝整体设计规范升级，以及为了能够将提供更多的组件能力，支持主题切换等功能，我们对组件进行了一次深度改造，同时支付宝小程序能力在多端底层打通，我们的组件库也将支持多端接入，我们将品牌升级为 mini-ali-ui。
mini-antui 将不再继续维护，源码保留，如有 bug 会在 mini-ali-ui 进行 fix 操作。因此后续所有的版本更新升级将转移到 mini-ali-ui。品牌虽然改变，但我们的服务不会变，我们将继续为广大阿里小程序开发者服务，感谢各位的支持和鼓励。
px 与
rpx；
Advance Design设计规范
$ npm install mini-antui --save
在页面json中文件中进行注册，如card组件的注册如下所示：
{
"usingComponents": {
"card": "mini-antui/es/card/index",
}
}
在axml文件中进行调用：
<card
thumb="{{thumb}}"
title="卡片标题2"
subTitle="副标题非必填2"
onClick="onCardClick"
info="点击了第二个card"
/>
详细使用说明请参照官方文档使用自定义组件
如果你有好的意见或建议，欢迎给我们提issue。