Mind elixir 是一个免费开源的思维导图内核

立即试用

https://mindelixir.ink/#/

在项目中使用

安装

NPM

npm i mind-elixir -S

import MindElixir, { E } from 'mind-elixir'

script 标签引入

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mind-elixir/dist/mind-elixir.js" > </ script >

HTML 结构

< div class = "outer" > < div id = "map" > </ div > </ div > < style > #map { height : 500px ; width : 100% ; } </ style >

初始化

let mind = new MindElixir({ el : '#map' , direction : MindElixir.LEFT, data : MindElixir.new( 'new topic' ), data : {...}, draggable : true , contextMenu : true , toolBar : true , nodeMenu : true , keypress : true , }) mind.init() E( 'node-id' )

Data Export

mind.getAllData()

使用提示

direction 选项

direction 选项可选 MindElixir.LEFT 、 MindElixir.RIGHT 和 MindElixir.SIDE 。

HTML 结构

挂载的目标需要定宽高,可以是百分百;外层元素建议设置 position: relative; ,否则菜单位置以视窗为标准分布。

E 函数

在使用节点操作方法时需要传入的参数可以借助 E 函数获得。

mind.insertSibling(E( 'bd4313fbac40284b' ))

文档

https://inspiring-golick-3c01b9.netlify.com/