微信小程序所有API promise化,支持await、支持请求列队.核心代码Fock自wepy框架,我将之去依赖单独剥离

不维护声明

微信官方小程序自基础库 v1.4.0 (2017.07.10) 版本起,request 超过并发限制做队列处理;

微信官方小程序自基础库 v2.10.2 (2020-02-20) 版本起,所有异步api均支持返回promise;

基于上面两点,此库已经失去了存在价值

如果只是想发请求时使用拦截器的,可以转向使用 axios-miniprogram-adapter库 ,在小程序中使用 axios

如何使用

如果你为你的小程序代码配置了工作流环境(比如 webpack ),可以通过npm下载安装代码

$ npm install minapp-api-promise --save

引入代码

import WXP from 'minapp-api-promise'

如果你没有使用任何脚手架,用官方提供的微信开发者工具开发,请拷贝项目 dist 目录下的 wxp.js 文件到你的项目目录 引入代码

import WXP from '项目相对路径/wxp'

或者

var WXP = require ( '项目相对路径/wxp' ).default

具体你可以参照 demo1,并且注意没有脚手架这种情况下你不能使用 async/await ,只能使用 then/catch

小程序原生用法:

onLoad () { wx.request({ url : 'http://baidu.com' , success : resp => { console .log( 'success信息:' , resp) }, fail : errorMesg => { console .log( 'fail信息:' , errorMesg) }, complete : resp => { console .log( 'complete一定会执行:' , resp) } }) }

使用了本库后的 async/await 写法:

async onLoad () { try { let resp = await WXP.request({ url : 'http://baidu.com' }) console .log( 'success信息:' , resp) } catch (errorMesg) { console .log( 'fail信息:' , errorMesg) } finally () { console .log( 'complete一定会执行' ) } }

你也可以使用 promise 的 then/catch 写法:

onLoad () { WXP.request({ url : 'http://baidu.com' }).then( resp => { console .log( 'success信息:' , resp) }).catch( errorMesg => { console .log( 'fail信息:' , errorMesg) }) }

其他所有的微信小程序原生api(具备异步回调函数的api)使用方法同上

进阶说明

interceptor 拦截器

可以使用全局拦截器对原生API接口进行拦截

⚠️注意:这里不仅仅局限于Http请求的拦截!

比如某些页面需要登录才能看,我们可以拦截路由,在跳转前判断跳转的页面是否需要登录:

WXP.intercept( 'navigateTo' , { config (config) { console .log( '路由跳转前需要处理的事情' ) if (页面没有权限) { return false ; } return config; } }) WXP.navigateTo(配置);

比如某些API请求需要在请求头带上token。 参考示例(拦截小程序发起的原生请求):

import WXP from 'minapp-api-promise' WXP.intercept( 'request' , { config (playload) { playload.timestamp = + new Date (); console .log( 'request before config: ' , playload); return playload; }, success (resp) { console .log( 'request success: ' , resp); return resp }, fail (resp) { console .log( 'request fail: ' , resp); return resp; }, complete (resp) { console .log( 'request complete: ' , resp); } })

requestIntercept.js

export default { config (config) { const globalData = getApp().globalData if (globalData.auth && globalData.auth.token) { config.header = { Authorization : globalData.auth.token } } return config }, async success (resp) { this .hideLoading() let errorMesg = '' switch (resp.statusCode) { case 200 : console .log( '正常请求' ) break case 401 : console .log( '未登陆,拦截重定向登陆界面' ) await this .redirectTo({ url : 'login' }) break case 403 : console .log( '未授权接口,拦截' ) this .showModal({ title : '警告' , content : (resp.data.error && (resp.data.error.details || resp.data.error.message)) || '无权请联系管理员' , confirmText : '我知道了' , showCancel : false }) throw new Error (errorMesg) case 500 : case 502 : errorMesg = (resp.data.error && (resp.data.error.details || resp.data.error.message)) || '服务器出错' break case 503 : errorMesg = '哦~服务器宕机了' break } if (errorMesg.length > 0 ) { this .showToast({ title : errorMesg, icon : 'none' }) throw new Error (errorMesg) } return resp }, fail (resp) { this .hideLoading() this .showToast({ title : '网络连接失败' , icon : 'none' }) } }

页面.js 引入

import wxp from 'minapp-api-promise' import requestIntercept from '相对目录/requestIntercept' wxp.intercept( 'request' , requestIntercept)

注意