VUE BAIDU MAP

Baidu Map components for Vue 2.x

Languages

Documentation

https://dafrok.github.io/vue-baidu-map

Get Start

Installation

npm i --save vue-baidu-map

Initialization

import Vue from 'vue' import BaiduMap from 'vue-baidu-map' Vue.use(BaiduMap, { ak : 'YOUR_APP_KEY' })

Usage

<template> <baidu-map class="map"> </baidu-map> </template> <style> /* The container of BaiduMap must be set width & height. */ .map { width: 100%; height: 300px; } </style>

Contributing

Contributing Guide

License

MIT License

Copyright (c) 2016-present, Dafrok o.o@mug.dog