Mimer

A file extension to MIME type module. Uses mime-db data but with zero dependencies.

Getting started

npm install mimer or npx mimer <file> .

Module

const mimer = require ( 'mimer' ); mimer( '.pdf' ); mimer( 'pdf' ); mimer( '../readme.pdf' ); mimer( 'pedefe' );

Extension Map

const mimer = require ( 'mimer' ); const mimerMap = require ( 'mimer/map' ); mimerMap.get( 'pdf' ); mimerMap.set( 'graphql' , 'application/graphql' ); mimer( 'content.graphql' );

Safe mode

In case you want to avoid changes on original Map for safety.

const mimer = require ( 'mimer/safe' ); const mimerMap = require ( 'mimer/map' ); mimerMap.set( 'graphql' , 'application/graphql' ); mimer( 'content.graphql' );

CLI

npm install -g mimer mimer readme.pdf

or just

npx mimer readme.pdf

Contribute

Just create a new Github Codespace or:

$ git clone https://github.com/data-uri/mimer.git $ cd mimer $ npm i $ npm test

License

MIT License (c) Helder Santana