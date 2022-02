cool-admin(midway版)一个很酷的后台权限管理系统,开源免费,模块化、插件化、极速开发CRUD,方便快速构建迭代后台管理系统,支持serverless、docker、普通服务器等多种方式部署 到 文档 进一步了解

技术栈

后端: node.js midway.js egg.js mysql typescript

前端: vue.js element-ui jsx vuex vue-router

如果你是前端,后端的这些技术选型对你是特别友好的,前端开发者可以较快速地上手。 如果你是后端,Typescript的语法又跟java、php等特别类似,一切看起来也是那么得熟悉。

演示

https://show.cool-admin.com

账户:admin

密码:123456

文档

https://admin.cool-js.com

项目前端

https://github.com/cool-team-official/cool-admin-vue

运行

数据库为mysql( >=5.7版本 ),node版本( >=12.x ),首次启动会自动初始化并导入数据

config.orm = { type : 'mysql' , host : '127.0.0.1' , port : 3306 , username : 'root' , password : '' , database : 'cool-admin' , synchronize : true , logging : true , }

安装依赖并运行

$ npm i $ npm run dev $ open http://localhost:8001/

注: npm i 如果安装失败可以尝试使用cnpm,或者切换您的镜像源

大部分的后台管理系统,或者API服务都是对数据进行管理,所以可以看到大量的CRUD场景(增删改查),cool-admin对此进行了大量地封装,让这块的编码量变得极其地少。

新建一个数据表

src/modules/demo/entity/goods.ts ,项目启动数据库会自动创建该表,无需手动创建

import { EntityModel } from '@midwayjs/orm' ; import { BaseEntity } from '@cool-midway/core' ; import { Column } from 'typeorm' ; ( 'demo_app_goods' ) export class DemoAppGoodsEntity extends BaseEntity { ({ comment: '标题' }) title: string ; ({ comment: '图片' }) pic: string ; ({ comment: '价格' , type : 'decimal' , precision: 5 , scale: 2 }) price: number ; }

编写api接口

src/modules/demo/controller/app/goods.ts ,快速编写6个api接口

import { Provide } from '@midwayjs/decorator' ; import { CoolController, BaseController } from '@cool-midway/core' ; import { DemoAppGoodsEntity } from '../../entity/goods' ; () ({ api: [ 'add' , 'delete' , 'update' , 'info' , 'list' , 'page' ], entity: DemoAppGoodsEntity }) export class DemoAppGoodsController extends BaseController { ( '/other' ) async other() { return this .ok( 'hello, cool-admin!!!' ); } }

这样我们就完成了6个接口的编写,对应的接口如下:

POST /app/demo/goods/add 新增

新增 POST /app/demo/goods/delete 删除

删除 POST /app/demo/goods/update 更新

更新 GET /app/demo/goods/info 单个信息

单个信息 POST /app/demo/goods/list 列表信息

列表信息 POST /app/demo/goods/page 分页查询(包含模糊查询、字段全匹配等)

部署

$ npm start $ npm stop

内置指令

使用 npm run lint 来做代码风格检查。

来做代码风格检查。 使用 npm test 来执行单元测试。

