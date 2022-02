Midway - 一个面向未来的云端一体 Node.js 框架

English | 简体中文

资源

特性

🐘 全功能 :支持 Web 应用/Serverless/FaaS/微服务/小程序后端等多种场景,基于装饰器和依赖注入开发企业级应用

:支持 Web 应用/Serverless/FaaS/微服务/小程序后端等多种场景,基于装饰器和依赖注入开发企业级应用 🐦 前端集成 :全新的云端一体应用研发体验,零 API 调用,使用 "React Hooks " 风格一体研发

:全新的云端一体应用研发体验,零 API 调用,使用 "React Hooks " 风格一体研发 🐴 跨平台 :支持部署至普通 Server 或 Serverless/FaaS 环境

:支持部署至普通 Server 或 Serverless/FaaS 环境 🐶 扩展 :组件化扩展能力,另外支持使用 Koa/Express/Egg.js 生态插件

:组件化扩展能力,另外支持使用 Koa/Express/Egg.js 生态插件 🐂 示例 : 官方提供多种场景的示例代码,方便开发者快速上手

: 官方提供多种场景的示例代码,方便开发者快速上手 🛡 TypeScript 全面支持

描述

Midway 是一个适用于构建 Serverless 服务,传统应用、微服务,小程序后端的 Node.js 框架。

Midway 可以使用 Koa,Express 或 Egg.js 作为基础 Web 框架。它还提供了独立使用的基本解决方案,例如 Socket.io,GRPC,Dubbo.js 和 RabbitMQ 等。

此外,Midway 也适用于前端/全栈开发人员的 Node.js 无服务器框架。构建下一个十年的应用程序。可在 AWS,阿里云,腾讯云和传统 VM /容器上运行。与 React 和 Vue 轻松集成。 🌈

Demo

使用装饰器开发 Web 应用

import { Controller, Get, Provide } from '@midwayjs/decorator' ; () ( '/' ) export class HomeController { ( '/' ) async home() { return `Welcome to midwayjs!` ; } }

使用函数开发全栈应用

后端代码 src/apis/lambda/index.ts

import { useContext } from '@midwayjs/hooks' export async function getPath ( ) { const ctx = useContext() return ctx.path }

前端调用 src/page/index.tsx

import { getPath } from './apis/lambda' getPath().then( ( path ) => { console .log(path) })

快速上手

$ npm -v $ npm init midway -- type =web my_midway_app $ npm init midway -- -- type =web my_midway_app cd my_midway_app && npm run dev

文档和社区

官方示例

请访问 midway-examples.

社区优秀示例展示

1、Cool-Admin - 一个很酷的后台权限管理框架

VSC Plugin

答疑

群里会有热心的朋友,也会有新版本发布推送。钉钉扫码加入答疑群

二群

一群(已满)

贡献

请告知我们可以为你做些什么,不过在此之前,请检查一下是否有 已经存在的Bug或者意见。

如果你是一个代码贡献者,请参考代码贡献规范。

谁在使用

你也想加 Logo ?可以点击 这里 添加。

License

我们的代码使用 MIT 协议,请放心使用。