npm install midi-file-parser

The midi file parsing parts of jasmid

Special thanks to the authors.

usage

Its just a function that takes a binary string.

var midiFileParser = require ( 'midi-file-parser' ); var file = require ( 'fs' ).readFileSync( 'rachnananov.mid' , 'binary' ) var midi = midiFileParser(file);

It returns an object with header and track info.

You can use it with browserify and brfs: