μs

Generate and parse microseconds.

Uses hrtime in node.js, performance.now in browsers. Falls back to Date.now() * 1000 .

API

const μs = require ( 'microseconds' )

now

timestamp in microseconds

const now = μs.now()

parse

as an object

const parsed = μs.parse(now)

as a string

parsed.toString() μs.parse( 1000 ).toString() μs.parse( 1 ).toString() μs.parse( 4231002 ).toString()

since