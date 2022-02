micromq

Microservice framework based on native Node.js HTTP module and AMQP protocol with express middleware & built-in prometheus. 🔬 🐇

Install

$ npm i micromq

Tests

$ RABBIT_URL=amqp://localhost node tests/apps/users.js & $ RABBIT_URL=amqp://localhost node tests/apps/balances.js & $ RABBIT_URL=amqp://localhost PORT=3000 node tests/apps/gateway.js & $ PORT=3000 npm test

Examples

There are some simple examples.

API

Gateway

options [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) microservices [Array](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Microservices for connect. rabbit [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) url [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) RabbitMQ connection url. requests [?Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) timeout [?number](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#Number_type) Timeout for each request (in ms).

[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)

This method creates gateway.

const Gateway = require ( 'micromq/gateway' ); const gateway = new Gateway({ microservices : [ 'users' , 'orders' ], rabbit : { url : 'amqp://localhost:5672' , }, requests : { timeout : 5000 , }, });

name <string | Array[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Action name

<string | Array[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Action name handler [function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Action handler

This method creates RPC action.

const Gateway = require ( 'micromq/gateway' ); const { Users } = require ( './db' ); const gateway = new Gateway({ ... }); gateway.action( 'increase_balance' , async (meta, res) => { if (!meta.amount || Number .isNaN(+meta.amount)) { res.status( 400 ); res.json({ error : 'Bad data' }); return ; } await Users.updateOne({ userId : meta.userId, }, { $inc : { balance : meta.amount, }, }); res.json({ ok : true }); }); gateway.listen( 3000 );

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const app = new MicroMQ({ ... }); app.post( '/deposit' , (req, res) => { res.json({ server : { action : 'increase_balance' , meta : { userId : 1 , amount : 500 , }, }, }); }); app.start();

name [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Event name

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Event name handler [function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) event handler

This method creates application event (read more).

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const app = new MicroMQ({ ... }); app.on( 'error' , (err, req, res) => { console .error(err); }); app.use( async (req, res, next) => { try { await next(); } catch (err) { res.status(err.status || 500 ); res.json({ error : err.message || 'Server error' }); app.emit( 'error' , err, req, res); } }); app.post( '/throw' , (req, res) => { throw 'Random error!' ; }); app.start();

name [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Event name

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Event name ...args <...any> - Arguments

This method emits application event.

endpoint [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Metrics' endpoint

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Metrics' endpoint credentials [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Credentials for prometheus target user [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) password [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)

[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Credentials for prometheus target

This method enables prometheus monitoring.

const Gateway = require ( 'micromq/gateway' ); const gateway = new Gateway({ ... }); gateway.enablePrometheus(); gateway.enablePrometheus( '/users/metrics' ); gateway.enablePrometheus( '/users/metrics' , { user : 'admin' , password : 'admin' , }); gateway.enablePrometheus({ user : 'admin' , password : 'admin' , }); gateway.listen( 3000 );

This method adds middlewares.

path [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path ...middlewares ...[function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Middlewares

This method creates endpoint for all HTTP-methods.

path [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path ...middlewares ...[function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Middlewares

This method creates endpoint with needed method.

This method returns middleware for express.

const express = require ( 'express' ); const bodyParser = require ( 'body-parser' ); const Gateway = require ( 'micromq/gateway' ); const users = require ( './routers/users' ); const app = express(); const gateway = new Gateway({ ... }); app.use(bodyParser.json()); app.use(gateway.middleware()); app.use( '/users' , users); app.use( '/orders' , (req, res) => res.delegate( 'orders' ));

port [number](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#Number_type) Port for listen.

This method creates HTTP-server and starts listen needed port.

MicroMQ

options [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) microservices [Array](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Microservices for connect. name [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Microservice name rabbit [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) url [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) RabbitMQ connection url.

[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)

This method creates microservice.

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const app = new MicroMQ({ microservice : 'users' , rabbit : { url : 'amqp://localhost:5672' , }, });

name <string | Array[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Action name

<string | Array[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)> Action name handler [function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Action handler

This method creates RPC action.

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const { Users } = require ( './db' ); const app = new MicroMQ({ ... }); app.action( 'new_deposit' , async (meta, res) => { await Users.updateOne({ userId : meta.userId, }, { $inc : { level : 1 , }, }); res.json({ ok : true }); }); app.start();

endpoint [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Metrics' endpoint

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Metrics' endpoint credentials [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Credentials for prometheus target user [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) password [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type)

[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Credentials for prometheus target

This method enables prometheus monitoring.

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const app = new MicroMQ({ ... }); app.enablePrometheus(); app.enablePrometheus( '/users/metrics' ); app.enablePrometheus( '/users/metrics' , { user : 'admin' , password : 'admin' , }); app.enablePrometheus({ user : 'admin' , password : 'admin' , }); app.start();

This method adds middlewares.

path [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path ...middlewares ...[function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Middlewares

This method creates endpoint for all HTTP-methods.

path [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path ...middlewares ...[function](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function) Middlewares

This method creates endpoint with needed method.

name [string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Microservice for ask

[string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Microservice for ask query [Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) path [?string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint path method [?string](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#String_type) Endpoint method query [?Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Query params params [?Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) URL params body [?Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Body params

[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) returns: [Promise](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise)<[Object](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)> { status: [number](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#Number_type), response: \<any> }

This method asks other microservice.

const MicroMQ = require ( 'micromq' ); const app = new MicroMQ({ ..., microservices : [ 'balances' ], }); app.get( '/users/me/info' , async (req, res) => { const { response } = await app.ask( 'balances' , { path : '/balances/me' , method : 'get' , params : { userId : req.params.id, }, }); const { response } = await app.ask( 'balances' , { server : { action : 'new_deposit' , meta : { amount : 250 , }, }, }); res.json({ id : req.params.id, name : ` ${req.session.first_name} ${req.session.last_name} ` , balance : response.amount, }); }); app.start();

port [number](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures#Number_type) Port for listen.

This method creates HTTP-server and starts listen needed port. The usual use case for this method is run tests.

This method starts microservice.