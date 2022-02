Visualizes requests and responses for services written with micro .

Screenshot

Installation

npm install --save micro-visualize

Or even better

yarn add micro-visualize

Import and Usage Example

const visualize = require ( 'micro-visualize' ) module .exports = visualize( async function ( req, res ) { return 'Hello, world!' })

API

visualize

Visualize requests and responses for a given function. The function is a no-op if log is not dev .

Parameters

fn Function Async function, your normal micro logic.

Async function, your normal logic. log String An optional log level (default: dev )

Examples

const visualize = require ( 'micro-visualize' ) module .exports = visualize( async function ( req, res ) { return 'Hello, world!' }, process.env.NODE_ENV)

Returns an async Function.

Credits

Thanks to @rickharrison for his excellent PR which this project was heavily based on.