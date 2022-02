id require song id / playlist id / album id / search keyword

server require music platform: netease , tencent , kugou , xiami , baidu

type require song , playlist , album , search , artist

auto options music link, support: netease , tencent , xiami

fixed false enable fixed mode

mini false enable mini mode

autoplay false audio autoplay

theme #2980b9 main color

loop all player loop play, values: 'all', 'one', 'none'

order list player play order, values: 'list', 'random'

preload auto values: 'none', 'metadata', 'auto'

volume 0.7 default volume, notice that player will remember user setting, default volume will not work after user set volume themselves

mutex true prevent to play multiple player at the same time, pause other players when this player start play

lrc-type 0 lyric type

list-folded false indicate whether list should folded at first

list-max-height 340px list max height