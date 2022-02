A Metalsmith plugin to highlight code in Markdown files.

Installation

npm install metalsmith-metallic

Setup

Include a highlight.js theme somewhere in your templates.

Ex:

< link rel = "stylesheet" href = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.7.0/styles/default.min.css" >

CLI Usage

Install via npm and then add the metalsmith-metallic key to your metalsmith.json plugin, like so:

{ "plugins" : { "metalsmith-metallic" : true } }

Javascript Usage

var metallic = require ( 'metalsmith-metallic' ); metalsmith.use(metallic());

License

MIT