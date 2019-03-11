Metadata.js - проект с открытым кодом.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Будем благодарны за любую помощь.

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Почему Metadata.js?

Библиотека предназначена для разработки бизнес-ориентированных и учетных offline-first приложений на JavaScript.

Для управления данными на стороне браузера, используется Pouchdb и AlaSQL

Основным серверным хранилищем данных выбрана Couchdb

Поддержана возможность подключения адаптеров данных к 1С и прочим ORM, SQL и NoSQL серверам

Metadata.js реализует внутри браузера или Node.js классы DataObj, схожие в своём поведении с объектами платформы 1С, но адаптированными для работы в распределенной среде на плохих каналах связи

Для кого?

Для разработчиков мобильных и браузерных приложений, которым близка парадигма 1С на базе бизнес-объектов: документов и справочников, но которым тесно в рамках платформы 1С.

Metadata.js предоставляет программисту:

высокоуровневые data-объекты, схожие по функциональности с документами, регистрами и справочниками платформы 1С

инструменты декларативного описания метаданных и автогенерации интерфейса, схожие по функциональности с метаданными и формами платформы 1С

средства событийно-целостной репликации и эффективные классы обработки данных, не имеющие прямых аналогов в 1С

Автономное Web-приложение - это просто

Исходный код

Актуальные файлы библиотек и компонентов, живут в каталоге packages. Папка src - это старые файлы версии v0.11

Отличия от конкурентов

Metadata.js не конкурирует с UI фреймворками, а дополняет их новой абстракцией в виде Объектов и Менеджеров данных. Использование этих классов упрощает разработку сложных интерфейсов бизнес-приложений. С платформой 1С, metadata так же, не конкурирует, т.к. рассчитана на работу в браузере или на мобильном устройстве в глобальной сети или автономном режиме, в то время, как 1С - для локальной сети и настольных компьютеров.

Благодарности

Идеологам 1С за прототипы DataObj и DataManager

Andrey Gershun & M. Rangel Wulff, authors of AlaSQL - Javascript SQL database library

Авторам PouchDB и CouchDB - NoSQL database and data synchronization engine

Прочим авторам за их замечательные инструменты, упрощающие нашу работу

Лицензия

MIT

Данная лицензия распространяется на все содержимое репозитория, но не заменеют существующие лицензии для продуктов, используемых библиотекой metadata.js

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