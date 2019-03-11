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metadata-dhtmlx

by oknosoft
2.0.26-beta.5 (see all)

Library for building offline-first browser-based applications :: платформа автономных веб-приложений

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

9

GitHub Stars

174

Maintenance

Last Commit

3yrs ago

Contributors

6

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Metadata.js - проект с открытым кодом.
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Будем благодарны за любую помощь.

English version

Почему Metadata.js?

Библиотека предназначена для разработки бизнес-ориентированных и учетных offline-first приложений на JavaScript.

  • Для управления данными на стороне браузера, используется Pouchdb и AlaSQL
  • Основным серверным хранилищем данных выбрана Couchdb
  • Поддержана возможность подключения адаптеров данных к и прочим ORM, SQL и NoSQL серверам
  • Metadata.js реализует внутри браузера или Node.js классы DataObj, схожие в своём поведении с объектами платформы 1С, но адаптированными для работы в распределенной среде на плохих каналах связи

Для кого?

Для разработчиков мобильных и браузерных приложений, которым близка парадигма 1С на базе бизнес-объектов: документов и справочников, но которым тесно в рамках платформы 1С.
Metadata.js предоставляет программисту:

  • высокоуровневые data-объекты, схожие по функциональности с документами, регистрами и справочниками платформы 1С
  • инструменты декларативного описания метаданных и автогенерации интерфейса, схожие по функциональности с метаданными и формами платформы 1С
  • средства событийно-целостной репликации и эффективные классы обработки данных, не имеющие прямых аналогов в 1С

Автономное Web-приложение - это просто

Исходный код

Актуальные файлы библиотек и компонентов, живут в каталоге packages. Папка src - это старые файлы версии v0.11

Отличия от конкурентов

Metadata.js не конкурирует с UI фреймворками, а дополняет их новой абстракцией в виде Объектов и Менеджеров данных. Использование этих классов упрощает разработку сложных интерфейсов бизнес-приложений. С платформой 1С, metadata так же, не конкурирует, т.к. рассчитана на работу в браузере или на мобильном устройстве в глобальной сети или автономном режиме, в то время, как 1С - для локальной сети и настольных компьютеров.

Благодарности

  • Идеологам за прототипы DataObj и DataManager
  • Andrey Gershun & M. Rangel Wulff, authors of AlaSQL - Javascript SQL database library
  • Авторам PouchDB и CouchDB - NoSQL database and data synchronization engine
  • Прочим авторам за их замечательные инструменты, упрощающие нашу работу

Лицензия

MIT

Данная лицензия распространяется на все содержимое репозитория, но не заменеют существующие лицензии для продуктов, используемых библиотекой metadata.js

(c) 2014-2019, компания Окнософт (info@oknosoft.ru)

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