Metadata.js - проект с открытым кодом.
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Будем благодарны за любую помощь.
Библиотека предназначена для разработки бизнес-ориентированных и учетных offline-first приложений на JavaScript.
Для разработчиков мобильных и браузерных приложений, которым близка парадигма 1С на базе бизнес-объектов: документов и справочников, но которым тесно в рамках платформы 1С.
Metadata.js предоставляет программисту:
Актуальные файлы библиотек и компонентов, живут в каталоге packages. Папка src - это старые файлы версии v0.11
Metadata.js не конкурирует с UI фреймворками, а дополняет их новой абстракцией в виде Объектов и Менеджеров данных. Использование этих классов упрощает разработку сложных интерфейсов бизнес-приложений. С платформой 1С, metadata так же, не конкурирует, т.к. рассчитана на работу в браузере или на мобильном устройстве в глобальной сети или автономном режиме, в то время, как 1С - для локальной сети и настольных компьютеров.
Данная лицензия распространяется на все содержимое репозитория, но не заменеют существующие лицензии для продуктов, используемых библиотекой metadata.js
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