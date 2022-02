Super simple and fast meta data extractor with low memory footprint.

Extracts:

title

description

charset

theme-color

rss/atom feeds

all opengraph meta data

all twitter meta data

all app links meta data

all vk meta data

all unique image urls (absolute)

returns mime and extension for binary files without downloading the whole file

install

npm i meta-extractor

usage

const extract = require ( 'meta-extractor' ); extract({ uri : 'http://www.newyorker.com' }, (err, res) => console .log(err, res) ); or; const res = await extract({ uri : 'http://www.newyorker.com' }); console .log(res);

If no callback provided returns a Promise.

The first parameter opts as in got module and:

uri — uri to get meta from.

— uri to get meta from. rxMeta — regexp, custom regexp for meta data.

limit — number, response body size limit in bytes. Default 2Mb.

License MIT;

© velocityzen