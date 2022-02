Messenger.js - Fast Node.js Communication Library

Installation

npm install messenger

What is Messenger.js?

Messenger.js is a library that makes network communication via JSON dead simple and insanely fast!

Example:

var messenger = require ( 'messenger' ); client = messenger.createSpeaker( 8000 ); server = messenger.createListener( 8000 ); server.on( 'give it to me' , function ( message, data ) { message.reply({ 'you' : 'got it' }) }); setInterval( function ( ) { client.request( 'give it to me' , { hello : 'world' }, function ( data ) { console .log(data); }); }, 1000 );

Output:

> { 'you' : 'got it' } > { 'you' : 'got it' } > ...etc...

Features

Messenger.js is very flexible and can handle everything you need.

Supports Request / Reply Communication using round robin

Supports Publish / Subscribe (fanout) Communication

Supports Fire and Forget Communication

Supports middleware plugin for messenger Listeners (servers)

Extremely fast (disables TCP Nagle's algorithm)

Fault tolerant: clients will reconnect to servers even if server goes down and comes back later

Elegant API

Easily involves multiple servers

Zero dependencies on other libraries

Pub Sub Example - .shout

Example

var messenger = require ( 'messenger' ); var server1 = messenger.createListener( 8001 ); var server2 = messenger.createListener( 8002 ); var server3 = messenger.createListener( 8003 ); var server4 = messenger.createListener( '127.0.0.1:8004' ); server1.on( 'a message came' , function ( m, data ) { console .log( 'server 1 got data' , data); }); server2.on( 'a message came' , function ( m, data ) { console .log( 'server 2 got data' , data); }); server3.on( 'a message came' , function ( m, data ) { console .log( 'server 3 got data' , data); }); server4.on( 'a message came' , function ( m, data ) { console .log( 'server 4 got data' , data); }); var client = messenger.createSpeaker( 8001 , 8002 , 8003 , 8004 ); setInterval( function ( ) { client.shout( 'a message came' , { some : data}); }, 1000 );

Output

> server 1 got some data > server 2 got some data > server 3 got some data > server 4 got some data > ... repeat ....

Multi-Server Request Reply - .request

Messenger uses round robin to pick a server to send data to.

Example

var messenger = require ( 'messenger' ); var server1 = messenger.createListener( 8001 ); var server2 = messenger.createListener( 8002 ); var server3 = messenger.createListener( 8003 ); var server4 = messenger.createListener( '127.0.0.1:8004' ); server1.on( 'a message came' , function ( m, data ) { m.reply({ greetings : 'server 1 got some data' }); }); server2.on( 'a message came' , function ( ) { m.reply({ greetings : 'server 2 got some data' }); }); server3.on( 'a message came' , function ( ) { m.reply({ greetings : 'server 3 got some data' }); }); server4.on( 'a message came' , function ( ) { m.reply({ greetings : 'server 4 got some data' }); }); var client = messenger.createSpeaker( 8001 , 8002 , 8003 , 8004 ); setTimeout( function ( ) { client.request( 'a message came' , { some : 'data' }, function ( data ) { console .log(data.greetings); }); }, 2000 );

Output

> server 1 got some data

Fire and Forget with Multiple Servers - .send

Again, using round robin to pick a server to send data to.

Example

var messenger = require ( 'messenger' ); var server1 = messenger.createListener( 8001 ); var server2 = messenger.createListener( 8002 ); var server3 = messenger.createListener( 8003 ); var server4 = messenger.createListener( '127.0.0.1:8004' ); server1.on( 'a message came' , function ( m, data ) { console .log(data); }); server2.on( 'a message came' , function ( ) { console .log(data); }); server3.on( 'a message came' , function ( ) { console .log(data); }); server4.on( 'a message came' , function ( ) { console .log(data); }); var client = messenger.createSpeaker( 8001 , 8002 , 8003 , 8004 ); setTimeout( function ( ) { client.send( 'a message came' , { some : 'data' }); }, 2000 );

Output

> { 'some' : 'data' }

Plugin (Middleware) Example

Take a look at the function authRequired.

You may augment the value of data by changing m.data (see Example).

Example

var messenger = require ( 'messenger' ); var server = messenger.createListener( 8000 ); var client = messenger.createSpeaker( 8000 ); function authRequired ( m, data ) { if (data.authorized) { m.data.coolness = 10 ; m.next(); return ; } m.reply({ error : 'not authorized' }); } server.on( 'protected request' , authRequired, function ( m, data ) { m.reply({ you : 'got past security with a coolness factor of ' + data.coolness}) }); var auth = false ; setInterval( function ( ) { client.request( 'protected request' , { authorized :auth}, function ( data ) { console .log(data); }) if (auth === false ) { auth = true ; } else { auth = false ; } }, 2000 );

Output