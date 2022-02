Pseudorandom number generator

Mersenne Twister pseudorandom number generator.

Origin source (generator interface was changed)

Algorithm - http://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_twister

Installation

npm install mersenne-twister

Usage

var MersenneTwister = require ( 'mersenne-twister' ); var generator = new MersenneTwister(); generator.random(); generator.random_int(); generator.random_incl(); generator.random_excl(); generator.random_long(); generator.random_int31();

Seeding

If you want to use a specific seed in order to get a repeatable random sequence, pass an integer into the constructor:

var generator = new MersenneTwister( 123 );

and that will always produce the same random sequence.

Also you can do it on existing generator instance:

generator.init_seed( 123 );

License

See source