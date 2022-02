merge2

Merge multiple streams into one stream in sequence or parallel.

Install

Install with npm

npm install merge2

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ) const merge2 = require ( 'merge2' ) const concat = require ( 'gulp-concat' ) const minifyHtml = require ( 'gulp-minify-html' ) const ngtemplate = require ( 'gulp-ngtemplate' ) gulp.task( 'app-js' , function ( ) { return merge2( gulp.src( 'static/src/tpl/*.html' ) .pipe(minifyHtml({ empty : true })) .pipe(ngtemplate({ module : 'genTemplates' , standalone : true })), gulp.src([ 'static/src/js/app.js' , 'static/src/js/locale_zh-cn.js' , 'static/src/js/router.js' , 'static/src/js/tools.js' , 'static/src/js/services.js' , 'static/src/js/filters.js' , 'static/src/js/directives.js' , 'static/src/js/controllers.js' ]) ) .pipe(concat( 'app.js' )) .pipe(gulp.dest( 'static/dist/js/' )) })

const stream = merge2([stream1, stream2], stream3, { end : false }) stream.add(stream4, stream5) stream.end()

const stream = merge2() stream.add([stream1, stream2]) stream.add(stream3)

const stream = merge2(stream1, [stream2, stream3], stream4) stream.add([stream5, stream6], stream7)

const streamA = merge2(stream1, stream2) const streamB = merge2(stream3, [stream4, stream5]) const stream = merge2(streamA, streamB) streamA.add(stream6)

API

const merge2 = require ( 'merge2' )

return a duplex stream (mergedStream). streams in array will be merged in parallel.

return the mergedStream.

It will emit 'queueDrain' when all streams merged. If you set end === false in options, this event give you a notice that should add more streams to merge or end the mergedStream.

stream

option Type: Readable or Duplex or Transform stream.

options

option Type: Object .

end - Boolean - if end === false then mergedStream will not be auto ended, you should end by yourself. Default: undefined

pipeError - Boolean - if pipeError === true then mergedStream will emit error event from source streams. Default: undefined

objectMode - Boolean . Default: true

objectMode and other options( highWaterMark , defaultEncoding ...) is same as Node.js Stream .

License

MIT © Teambition