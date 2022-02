Merge old source map and new source map in multi-transform flow

API

var merge = require ( 'merge-source-map' )

Merge old source map and new source map and return merged. If old or new source map value is falsy, return another one as it is.

oldMap : object|undefined old source map object newmap : object|undefined new source map object

Example

var esprima = require ( 'esprima' ), estraverse = require ( 'estraverse' ), escodegen = require ( 'escodegen' ), convert = require ( 'convert-source-map' ), merge = require ( 'merge-source-map' ) const CODE = 'a = 1' , FILEPATH = 'a.js' var ast = esprima.parse(CODE, { sourceType : 'module' , loc : true }) estraverse.replace(ast, { enter : function ( node, parent ) { }, leave : function ( node, parent ) { } }) var gen = escodegen.generate(ast, { sourceMap : FILEPATH, sourceMapWithCode : true , sourceContent : CODE }) var oldMap = convert.fromSource(CODE) && convert.fromSource(CODE).toObject(), newMap = JSON .parse(gen.map.toString()), mergedMap = merge(oldMap, newMap), mapComment = convert.fromObject(mergedMap).toComment() var transformed = gen.code + '

' + mapComment console .log(transformed);

Test

npm install npm test

License

MIT (c) keik