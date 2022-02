Merge overlapping numerical ranges

Install

npm install --save merge-ranges

Usage

var mergeRanges = require ( 'merge-ranges' ); console .log(mergeRanges([ [ 1 , 3 ], [ 11 , 14 ], [ 2 , 7 ], [ 9 , 12 ], [ 15 , 19 ] ]));

Ranges are sorted by lowest start number.

Examples

var dates = [ [ new Date ( 'Sat, 08 Aug 2015 06:04:50 +0000' ), new Date ( 'Wed, 12 Aug 2015 06:04:50 +0000' )], [ new Date ( 'Mon, 07 Sep 2015 06:04:50 +0000' ), new Date ( 'Sun, 13 Sep 2015 06:04:50 +0000' )], [ new Date ( 'Mon, 10 Aug 2015 06:04:50 +0000' ), new Date ( 'Fri, 14 Aug 2015 06:04:50 +0000' )] ]; console .log(mergeRanges(dates)); [ Sat Aug 08 2015 06 : 04 : 50 + 0000 , Fri Aug 14 2015 06 : 04 : 50 + 0000 ], [ Mon Sep 07 2015 06 : 04 : 50 + 0000 , Sun Sep 13 2015 06 : 04 : 50 + 0000 ] ]

License

MIT © James Warwood