node module to synchronously and recursively merge files from one folder to another

var mergedirs = require ( 'merge-dirs' ); mergedirs( '/folder/a' , '/folder/b' ); mergedirs( '/folder/a' , '/folder/b' , 'overwrite' ); mergedirs( '/folder/a' , '/folder/b' , 'ask' ); mergedirs( '/folder/a' , '/folder/b' , 'skip' );

mergedirs can also be used from the command line

$ merge-dirs folder/a folder/b --ask

install

npm install merge-dirs

licence

MIT