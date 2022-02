Merge objects using descriptors.

var thing = { get name() { return 'jon' } } var animal = { } merge(animal, thing) animal.name === 'jon'

API

Redefines destination 's descriptors with source 's. The return value is the destination object.

Defines source 's descriptors on destination if destination does not have a descriptor by the same name. The return value is the destination object.

License

MIT