Merge

(recursive)? merging of (cloned)? objects.

Install

npm i merge

import merge from 'merge'

Browser

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/yeikos/js.merge/dist/merge.browser.min.js" > </ script >

window .merge

API

merge(clone: boolean , ...items: Object []) merge(...items: Object []) merge.recursive(clone: boolean , ...items: Object []) merge.recursive(...items: Object [])

Examples

{ var objectA = {} merge(objectA, { value : 1 }, { str : 'hello world' } ) var objectB = merge( true , objectA, { value : 2 } ) objectA objectB } { var objectA = {} merge.recursive(objectA, { level : { value : 1 } }, { level : { str : 'hello world' } } ) var objectB = merge.recursive( true , objectA, { level : { value : 2 } } ) objectA.level objectB.level }

Test

npm test

Browser