Access memory using small fixed sized buffers instead of allocating a huge buffer. Useful if you are implementing sparse data structures (such as large bitfield).

npm install memory-pager

Usage

var pager = require ( 'paged-memory' ) var pages = pager( 1024 ) var page = pages.get( 10 ) console .log(page.offset) console .log(page.buffer)

API

var pages = pager(pageSize)

Create a new pager. pageSize defaults to 1024 .

var page = pages.get(pageNumber, [noAllocate])

Get a page. The page will be allocated at first access.

Optionally you can set the noAllocate flag which will make the method return undefined if no page has been allocated already

A page looks like this

{ offset : byteOffset, buffer : bufferWithPageSize }

Explicitly set the buffer for a page.

Mark a page as updated.

Get the last page that was updated.

var buf = pages.toBuffer()

Concat all pages allocated pages into a single buffer

License

MIT