In memory chunk store that is abstract-chunk-store compliant

Install

npm install memory-chunk-store

Usage

var mem = require ( 'memory-chunk-store' ) var chunks = mem( 10 ) chunks.put( 0 , new Buffer( '01234567890' ), function ( err ) { if (err) throw err chunks.get( 0 , function ( err, chunk ) { if (err) throw err console .log(chunk) }) })

License

MIT