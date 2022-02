memoize

memoize caches your callbacks given a set of arguments

Installation

npm install memoize

Usage

memoize( < object or function to memoize > , [expire time in ms], [array of methods to memoize], [options object])

Arguments after the 1st one can be passed in any order.

Available options (defaults shown):

{ expire : 30000 , exclude : [], only : [], error : true , debug : false , store : new MemoryStore() }

You can set global options using memoize.set(key, value) or memoize.set(options object) . If you wish to retrieve a value use memoize.get(key)

To force expiration of all stored memoized values: memoize.clear(memoized object)

Examples

var memoize = require ( 'memoize' ) var date = memoize( function ( seed, cb ) { setTimeout( function ( ) { cb( null , Date .now()) }, 100 ) }) date( 1 , function ( err, d1 ) { console .log(d1) date( 1 , function ( err, d2 ) { console .log(d2) date( 2 , function ( err, d3 ) { console .log(d3) }) }) })

also entire objects:

var memoize = require ( 'memoize' ) , redis = memoize( 'myobject' , require ( 'redis' ).createClient(), { exclude : [ 'set' ] }) redis.set( 'foo' , 'bar' , function ( err ) { redis.get( 'foo' , function ( err, res ) { console .log(res) redis.set( 'foo' , 'zoo' , function ( err ) { redis.get( 'foo' , function ( err, res ) { console .log(res) }) }) }) })

Todo

Better tests