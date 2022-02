melon

A Set of React Components that Implement Google's Material Design

Install

npm

bower

bower install melon

Melon Family

Components

melon-core InputComponent

melon BoxGroup Breadcrumb Button Dialog Drawer Grid Icon Pager Progress Region ScrollView Select Slider SnackBar Table Tabs TextBox Tree Tooltip Uploader Zippy

melon-form Form

melon-json-schema-form Form

melon-layer Popover/Layer

melon-calendar Calenadr RangeCalendar UnitCalendar

melon-timepicker TimePicker

melon-listview ListView

melon-colorpicker ColorPicker

melon-autocomplete AutoComplete

melon-split-pane SplitPane

melon-fab FloatingActionButton



Demos

http://react-melon.github.io/melon

Compatible for ie8

You need use es5-shim 和 es5-sham on ie8

see es5-shim es5-sham es5-shim

如何在 webpack 中使用 melon

安装依赖 npm i melon --save npm i stylus-loader file-loader stylus nib css-loader style-loader --save-dev 配置 webpack : 在 webpack 中添加以下配置 module .exports = { loaders : [ { test : /\.styl$/ , loader : 'style!css!stylus?paths=node_modules&resolve url' }, { test : /\.(svg|eot|ttf|woff)(\?.*)?$/ , loader : 'file' } ], stylus : { use : [ require ( 'nib' )()] } }; 其中, stylus 的参数中的 paths=node_modules 指定 stylus 文件的寻找范围, resolve url 用于将 melon 中相对路径资源转换为绝对路径资源。

使用一个 stylus 文件来引入业务所需要的 melon 样式文件。 将 melon 组件的样式组织在一个入口样式文件中,比如 ${YOUR_PROJECT}/src/melon.styl 。 @require 'melon/css/theme/default/index.styl' ; @require 'melon/css/Button.styl' ; 其中主题样式文件是必选的,然后需要用到什么组件,就引入相应的组件样式。 在合适的 js 中引入需要的 melon 组件: import './melon.styl' ; import Button from 'melon/Button' ; export default function App ( props ) { return ( < Button > melon button </ Button > ); }

经过以上步骤就完成了 melon 的引入了。另外,还可以参考这个 demo repo。