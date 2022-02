meeko

文档 Document

贡献者 TouchTheTop 、haua

安装

npm i meeko

Nodejs用法

const $ = require ( 'meeko' ) $.math.fourierAnalysis([ 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 ])

Browser用法

import * as $ from 'meeko' const data = [ [ '色泽' , '根蒂' , '敲声' , '纹理' , '脐部' , '触感' , '好坏' ], [ '青绿' , '蜷缩' , '浊响' , '清晰' , '凹陷' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '乌黑' , '蜷缩' , '沉闷' , '清晰' , '凹陷' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '乌黑' , '蜷缩' , '浊响' , '清晰' , '凹陷' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '青绿' , '蜷缩' , '沉闷' , '清晰' , '凹陷' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '浅白' , '蜷缩' , '浊响' , '清晰' , '凹陷' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '青绿' , '稍蜷' , '浊响' , '清晰' , '稍凹' , '软粘' , '好瓜' ], [ '乌黑' , '稍蜷' , '浊响' , '稍糊' , '稍凹' , '软粘' , '好瓜' ], [ '乌黑' , '稍蜷' , '浊响' , '清晰' , '稍凹' , '硬滑' , '好瓜' ], [ '乌黑' , '稍蜷' , '沉闷' , '稍糊' , '稍凹' , '硬滑' , '坏瓜' ], [ '青绿' , '硬挺' , '清脆' , '清晰' , '平坦' , '软粘' , '坏瓜' ], [ '浅白' , '硬挺' , '清脆' , '模糊' , '平坦' , '硬滑' , '坏瓜' ], [ '浅白' , '蜷缩' , '浊响' , '模糊' , '平坦' , '软粘' , '坏瓜' ], [ '青绿' , '稍蜷' , '浊响' , '稍糊' , '凹陷' , '硬滑' , '坏瓜' ], [ '浅白' , '稍蜷' , '沉闷' , '稍糊' , '凹陷' , '硬滑' , '坏瓜' ], [ '乌黑' , '稍蜷' , '浊响' , '清晰' , '稍凹' , '软粘' , '坏瓜' ], [ '浅白' , '蜷缩' , '浊响' , '模糊' , '平坦' , '硬滑' , '坏瓜' ], [ '青绿' , '蜷缩' , '沉闷' , '稍糊' , '稍凹' , '硬滑' , '坏瓜' ] ] const tree1 = new $.ml.DecisionTree(data.slice( 1 ), data[ 0 ]) tree1.printTree()

npm test

开始你的征途 Start your way

let $ = require ( 'meeko' )

常用机器学习常用距离和相似度 math.dist 下

Euclidean Distance(欧式距离)

Standardized Euclidean Distance(标准化欧氏距离)

ManhattanDistance(曼哈顿距离)

mahalanobis(马氏距离) ml.util 下

LanceDistance(兰氏距离)

LevenshteinDistance(Levenshtein 距离)/editDistance(编辑距离)

Chebyshev Distance(切比雪夫距离)

HammingDistance(汉明距离)

杰卡德相似系数

杰卡德距离

Cos(Cosine 余弦)相似度

Dice 相关系数

矩阵基础操作 math.mat 下

复制矩阵

矩阵转置

加法

减法

比例

叉乘

点乘

矩阵行列式

矩阵获取列

矩阵获取列

全 0 矩阵

单位矩阵

高斯约旦消元法

高斯约旦消元法求逆矩阵

矩阵高级操作 math.Matrix 下

R 语言矩阵基础操作

1 创建一个向量 ok

2 创建一个矩阵 ok

3 矩阵转置 ok

4 矩阵相加减 ok

5 数与矩阵相 ok

6 矩阵相乘 ok

7 矩阵对角元素相关运算 ok

设置数 ok

设置数组 ok

获取方阵对角线 ok

8 矩阵求逆 ok

9 矩阵的特征值与特征向量 ok 雅克比迭代

10 矩阵的 Choleskey 分解 ok

11 矩阵奇异值分解 【SVD】ok

12 矩阵 QR 分解 ok

13 矩阵广义逆(Moore-Penrose)

14 矩阵 Kronecker 积

15 矩阵的维数 ok

16 矩阵的行和、列和、行平均与列平均 ok 【sum mean 中位 方差 标准差】

17 矩阵 X'X 的逆

18 取矩阵的上、下三角部分

19 backsolve&fowardsolve 函数

20 row()与 col()函 ok

21 行列式的值 ok

22 向量化算子

23 时间序列的滞后值

数学函数 Math function

intersect (a = []) 交集

[ 1 , 2 , 3 ].intersect([ 3 , 4 , 5 ]) => [ 3 ]

union (a = []) 并集

[ 1 , 2 , 3 ].union([ 3 , 4 , 5 ]) => [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

except (a = []) AB 差集 属于 A 不属于 B BA 差集 反之

[ 1 , 2 , 3 , 4 ].except([ 2 , 3 , 5 ]) => [ 1 , 4 ] [ 2 , 3 , 5 ].except([ 1 , 2 , 3 , 4 ]) => [ 5 ]

\$.math.linearFitting (x = [],y = []) --------线性拟合 y=a*x+b

\$.math.exponentFitting (x = [],y = []) ---指数拟合 y=ae^(bx)

\$.math.lnFitting (x = [],y = []) -------------对数拟合 y=a*ln(x)+b

\$.math.powerFitting (x = [],y = []) -------幂函数拟合 y=a*x^b

\$.math.pearson (x = [],y = []) -------------皮尔森相似度

JSON color format

* $.dir(object) * 内部 10 行代码实现 注意字符串下标数组无法显示

let colWidth = [ 5 , 10 , 6 ] let data = [ { id : '1' , b : 'aaa' , c : 'cccc1' }, { id : '2' , b : 'bbb' , c : 'cccc2' }, { id : '3' , b : 'ccc' , c : 'cccc3' } ] $.drawTable(data, colWidth)

命令行 Spinner 动画

let spinner = new $.Spinner( 'dots2' ) spinner.start()

mock 扩展

genDatetime genData genName genCard genIp genUrl genPhone genColor genWord genText genConstellation genBool genEnum

颜色基本函数 Color basic function

$.log($.c.dimr( 'dimred' , backGroundColor[ 41 - 47 ], isUnderline))

yyyy/YYYY mm/MM ww/WW dd/DD hh/HH mm ss SS(毫秒) q(季度) X(unix秒) $.now().format( 'X' )

基础数据类型判断函数 Data type check

isObj===isObject 只接受对象型

isStringt 只接字符型

其他对象会强制转化为 String 注意, 不要设置默认值, 不是字符串, 有长度len判断时会有风险

isBoolean 只接受布尔型

isBool 泛布尔型

[ 0 , 1 , true , false , '0' , '1' , 'true' , 'false' ]都可以

isNumber 只接受浮点型,也不接受{},[]等内部转换

isBigInt 只接受 bigInt 型

isArray 只接受数组 t 型

isNull 只接受 null 型

isUndefined 只接受 undefined 型

isRegExp 只接受正则型

isDecimal 泛浮点型

[ null , undefined , 正则, 布尔值, {}, []]不可以 可以化为数值的字符串 可以, 但类似 '1x' 不可以

isInt 整型 isPInt 正整型 isNInt 负整型

同isDecimal 原则

isDate

可以化为日期的字符串,日期型都可以。日期型没意义因为初始化就确定时间了,日期字 符型必须有 “/” 或者 “-” #now() 作为默认值代表 当前时间

checkParam

增加 enum类型,def不起作用 size设置不能为空,且为数组

原型扩展 Array prototype

remove (idx = 0, len = 1)

[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ].remove( 1 , 2 ) => [ 1 , 4 , 5 ]

count()

[ 'A' , 'B' , 'B' , 'C' , 'A' , 'D' ].count() => { "A" : 2 , "B" : 2 , "C" : 1 , "D" : 1 }

flatten()

[ 1 , [ 2 , [ 3 , [ 4 , 5 ], 6 ], 7 ], 8 ].flatten() => [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ]

orderBy()

[{ name : 'A' , age : 48 }, { name : 'B' , age : 36 }, { name : 'C' , age : 26 }] .orderBy([ 'age' ],[ 'asc' ]) => [{ "name" : "C" , "age" : 26 },{ "name" : "B" , "age" : 36 },{ "name" : "A" , "age" : 48 }] 默认升序

原型扩展 String prototype

upperFirst() ----------------将首字母变成大写,其他小写

String.render(o) ----------字符串模板渲染

fillStr(str, len, pos = 1) --填入什么字符多少位,中文算 2 个字符,pos 1 右面填,-1 左面填

Notice

$.tools.checkParam(obj) * obj 如果为日期格式,日期格式为UTC日期 * 请在前端写入mysql之前 date.date2Str()一下 * 否则需要主动调用mysql的转换utc时间的函数

正则发生器 RegExp generator

r = '(你|我|他)' console .log($.reg.gen(r))

路径下所有 js 文件全加载

$.requireAll()

分布式雪花碎片算法 每秒可以产生超过 200 万 不重复 id

new $.Snowflake(workId, dataCenterId, sequence)

一个函数的输出是另一个函数的输入 pipe

let r = $.pipe( x => x.toUpperCase(), ------单词变大写 a => a.split( '' ), --------------------分成数组 a => a[ 3 ], ---------------------------取下标 3 s => s.charCodeAt( 0 ).toString( 16 ), ---变为 16 进制 s => s.fillStr( '0' , 4 , -1 ), ----------不足 4 位部分左边填 0 s => `\\u ${s} ` -----------------------转成\uxxxx 形式 )( 'Test' ) ------------------------------ => \u0054

特征工程之 PCA 鸢尾花降维

常用用错概念 await 某实例的 then 函数

function thenFunc ( ) { let me = this me.then = async function ( resolve, reject ) { await $.wait( 2000 ) resolve( 'success' ) reject( 'failure' ) console .log( 2 ) } me.a1 = 'a1' return me } async function init ( ) { try { let r = new thenFunc() await r console .log( 11 , r) } catch (err) { console .log(err) } } init() process.on( 'unhandledRejection' , function ( e ) { console .log(e, 'xxx' ) })

https://gitmoji.carloscuesta.me/

趣题收集

const $ = require ( 'meeko' ) const times = 3000000 console .log( '10' .repeat(times / 2 ) .split( '' ) .fisherYates() .chunk( 10 ) .filter( item => /1{3,10}/g .test(item.join( '' ))).length / (times / 10 ) ) function 获取大于连续三次胜利概率 ( 测试次数 = 10000 ) { let 测试通过 = 0 function 玩一天 ( ) { 胜利次数 = 0 for ( let i = 0 ; i < 10 ; i++) { if (成功吗()) { if (++胜利次数 === 3 ) return 测试通过++ } else { 胜利次数 = 0 } } } for ( let i = 0 ; i < 测试次数; i++) 玩一天() return 测试通过 / 测试次数 } function 成功吗 ( ) { return Math .random() > 0.5 } function 单元测试 __ 成功吗 ( ) { let 测试通过 = 0 let 测试次数 = 1000 for ( let i = 0 ; i < 测试次数; i++) { if (成功吗()) 测试通过++ } return 测试通过 / 测试次数 }