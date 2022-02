MediumEditor extension for mention panels like @username or #tagging

Quick start: CustomizedTagComponent

export function CustomizedTagComponent ( props ) { const trigger = props.currentMentionText.substring( 0 , 1 ); return ( < div > < button onClick = {() => props.selectMentionCallback(null)}> Cancel </ button > < button onClick = {() => props.selectMentionCallback(trigger + "mention")}> Select `{ trigger }mention` </ button > CustomizedTagComponent!!! </ div > ); } this .editor = new MediumEditor( this .refs.editable, { extensions : { "mention" : new TCMention({ tagName : "b" , renderPanelContent : function ( panelEl, currentMentionText, selectMentionCallback ) { ReactDOM.render(( < CustomizedTagComponent currentMentionText = {currentMentionText} selectMentionCallback = {selectMentionCallback} /> ), panelEl); }, activeTriggerList: ["#", "@"] }) } });

Usage

medium-editor-tc-mention requires medium-editor@^5.8.3

npm install --save medium-editor-tc-mention

Import using module loaders

import TCMention from "medium-editor-tc-mention" ; import { TCMention } from "medium-editor-tc-mention" ; var TCMention = require ( "medium-editor-tc-mention" ).TCMention; require ( "medium-editor-tc-mention/lib/mention-panel.min.css" );

UMD version

You can find UMD version of this module at /lib/index.min.js . Reference them directly in your html :

< html > < head > ... < link rel = "stylesheet" href = "<path_to_medium-editor>/dist/css/medium-editor.css" /> < link rel = "stylesheet" href = "<path_to_medium-editor>/dist/css/themes/default.css" /> < link rel = "stylesheet" href = "<path_to_medium-editor-tc-mention>/lib/mention-panel.min.css" /> ... </ head > < body > < div class = "editable" > </ div > < script type = "text/javascript" src = "<path_to_medium-editor>/dist/js/medium-editor.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "<path_to_medium-editor-tables>/lib/index.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" charset = "utf-8" > var editor = new MediumEditor( '.editable' , { extensions: { mention: new TCMention() } }); </ script > </ body > </ html >

Contributing