jQuery insert plugin for MediumEditor

This plugin expands capabilities of MediumEditor (a clone of medium.com WYSIWYG editor) and it enables users to insert into the editor various types of content (depending on available addons).

Current available addons:

images

embeds (either through oEmbed proxy, such as Iframely, or pre-defined parsers such as - Youtube, Vimeo, Twitter, Facebook, Instagram)

Demo

http://orthes.github.io/medium-editor-insert-plugin

Download

Via npm:

npm install medium-editor-insert-plugin --save

Via bower:

bower install medium-editor-insert-plugin --save

Manual:

Download the latest release

Quick Start

The first step is to include the plugin with all its dependencies to your code:

< link href = "http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel = "stylesheet" > < link rel = "stylesheet" href = "bower_components/medium-editor/dist/css/medium-editor.min.css" > < link rel = "stylesheet" href = "bower_components/medium-editor/dist/css/themes/default.css" > < link rel = "stylesheet" href = "bower_components/medium-editor-insert-plugin/dist/css/medium-editor-insert-plugin.min.css" > < script src = "bower_components/jquery/dist/jquery.min.js" > </ script > < script src = "bower_components/medium-editor/dist/js/medium-editor.js" > </ script > < script src = "bower_components/handlebars/handlebars.runtime.min.js" > </ script > < script src = "bower_components/jquery-sortable/source/js/jquery-sortable-min.js" > </ script > < script src = "bower_components/blueimp-file-upload/js/vendor/jquery.ui.widget.js" > </ script > < script src = "bower_components/blueimp-file-upload/js/jquery.iframe-transport.js" > </ script > < script src = "bower_components/blueimp-file-upload/js/jquery.fileupload.js" > </ script > < script src = "bower_components/medium-editor-insert-plugin/dist/js/medium-editor-insert-plugin.min.js" > </ script >

Initialize MediumEditor as you normally would:

var editor = new MediumEditor( '.editable' );

Finally, you can initialize the insert plugin:

$( function ( ) { $( '.editable' ).mediumInsert({ editor : editor }); });

Contributors

Thanks goes to these wonderful people (emoji key):

This project follows the all-contributors specification. Contributions of any kind welcome!

License

MIT