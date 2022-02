mediasoup-client v3

JavaScript client side library for building mediasoup based applications.

Usage Example

import { Device } from 'mediasoup-client' ; import mySignaling from './my-signaling' ; const device = new Device(); const routerRtpCapabilities = await mySignaling.request( 'getRouterCapabilities' ); await device.load({ routerRtpCapabilities }); if (!device.canProduce( 'video' )) { console .warn( 'cannot produce video' ); } const { id, iceParameters, iceCandidates, dtlsParameters, sctpParameters } = await mySignaling.request( 'createTransport' , { sctpCapabilities : device.sctpCapabilities }); const sendTransport = device.createSendTransport( { id, iceParameters, iceCandidates, dtlsParameters, sctpParameters }); sendTransport.on( 'connect' , async ({ dtlsParameters }, callback, errback) => { try { await mySignaling.request( 'transport-connect' , { transportId : sendTransport.id, dtlsParameters }); callback(); } catch (error) { errback(error); } }); sendTransport.on( 'produce' , async ({ kind, rtpParameters, appData }, callback, errback) => { try { const { id } = await mySignaling.request( 'produce' , { transportId : sendTransport.id, kind, rtpParameters, appData }); callback({ id }); } catch (error) { errback(error); } }); sendTransport.on( 'producedata' , async ({ sctpStreamParameters, label, protocol, appData }, callback, errback) => { try { const { id } = await mySignaling.request( 'produceData' , { transportId : sendTransport.id, sctpStreamParameters, label, protocol, appData }); callback({ id }); } catch (error) { errback(error); } }); const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video : true }); const webcamTrack = stream.getVideoTracks()[ 0 ]; const webcamProducer = await sendTransport.produce({ track : webcamTrack }); const dataProducer = await sendTransport.produceData({ ordered : true , label : 'foo' });

Authors

Iñaki Baz Castillo [website|github]

José Luis Millán [github]

License

ISC